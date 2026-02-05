カンプロ株式会社とのダイヤモンドパートナー契約締結（増額）のお知らせ
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、カンプロ株式会社と、オフィシャルパートナー契約（ダイヤモンドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。
ダイヤモンドパートナー契約内容
■協賛内容
・ゴール裏4列目看板への広告掲出
・サッカー教室の開催
・エスコートキッズの開催
・サンクスマッチの開催（2026/27シーズン 明治安田Ｊ１リーグ）
・アカデミーアシスト（2026/27シーズン 明治安田Ｊ１リーグ）
■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日
カンプロ株式会社 代表取締役 秋葉 良孝 様よりファン・サポーターの皆さまへ
このたび水戸ホーリーホック様と、ダイヤモンドパートナーとして契約を増額し締結できることを大変嬉しく思います。
昨シーズンはクラブの躍進とともに、地域に大きな感動と活気が生まれる瞬間を数多く目の当たりにしました。
感動と活気は結果だけでなく、日々積み重ねられる挑戦のプロセスから生まれていること、想いは形にしていけるのだということを強く実感し、私たちにとっても大きな励みとなりました。
クラブの挑戦は地域の力となり、地域の応援がクラブの力になる。私たちもその一員として、ともに歩み、挑戦しながら地域の未来を盛り上げていける存在でありたいと考えております。 今後も水戸ホーリーホック様とともに地域社会の発展に貢献できるよう、全力で応援してまいります。
法人概要
■法人名
カンプロ株式会社
■所在地
茨城県水戸市吉沢町567
■代表者
代表取締役 秋葉良孝
■事業概要
LPガスの製造、販売（卸・小売）、オートガス、
LPガス関連機器類の販売、LPガス設備工事、
空調・給湯設備工事、電力小売、水の宅配
■URL
https://www.kanpro-gas.co.jp/