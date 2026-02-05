スポーツにおける人工知能市場は、データ駆動型パフォーマンス向上とファンエンゲージメントの加速により、2035年までに252億ドルを超える見込み
スポーツにおける人工知能市場は、スポーツ団体、リーグ、テクノロジー提供企業が、選手のパフォーマンス向上、安全性改善、よりパーソナライズされたファン体験の提供を目的として人工知能の導入を拡大していることにより、急速に拡大しています。2025年には、世界のスポーツにおける人工知能市場は30億8,830万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率26.9%という強い成長を示しました。
市場は2025年の30億8,830万ドルから2030年には90億8,860万ドルへと成長し、2025年から2030年まで年平均成長率24.1%で拡大すると予測されています。その後、2035年には252億4,950万ドルへさらに拡大し、2030年以降は年平均22.7%で成長すると見込まれています。
レポートの全範囲はこちらからご確認ください
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/space-traffic-management-global-market-report
デジタル導入の加速が過去の成長を牽引
過去期間においては、拡張性の高いクラウド型サービスの急速な普及、スポーツ向けウェアラブル技術の需要増加、モバイルおよびアプリベースのスポーツプラットフォームの拡大が市場成長を支えました。また、選手の健康、安全性、パフォーマンス最適化への関心の高まりも重要な役割を果たしました。
一方で、人工知能システムの導入および維持コストの高さ、特にプロスポーツや規制の厳しい環境におけるデータプライバシーおよびセキュリティの懸念が成長の課題となりました。
リアルタイム分析とファン個別化が将来を牽引
今後、スポーツにおける人工知能市場は、モノのインターネットおよび拡張現実／仮想現実技術とのさらなる統合、ファンエンゲージメントと個別化需要の拡大、スキル開発への注力強化、トレーニング・競技・放送全体におけるリアルタイムデータ分析への依存増加から恩恵を受けると期待されています。
同時に、人工知能とスポーツの両方に精通した人材不足、既存スポーツインフラとの統合の複雑さ、貿易摩擦や関税の影響が市場拡大を抑制する可能性があります。
ソフトウェアが主導、サービスが急成長
ソリューション別では、2025年にソフトウェアが市場を主導し、市場全体の58.5%（18億640万ドル）を占め、分析および人工知能プラットフォームの広範な導入を反映しました。
今後は、サービス分野が最も急速に成長すると予測され、2025年から2030年にかけて年平均成長率31.5%で拡大し、導入支援、カスタマイズ、継続的な人工知能モデル管理需要により成長が促進されます。
詳細を今すぐ確認 - 無料限定サンプルをこちらから入手
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=7304&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340902/images/bodyimage1】
ゲーム種別ではサッカーが需要を支える
ゲーム種別では、サッカーが2025年に最大セグメントとなり、市場の25.4%（7億8,440万ドル）を占め、世界的な競技規模とデータ量の多さを反映しました。
バドミントン分野は、従来の主要スポーツ以外にも分析導入が拡大することで、2030年まで年平均成長率31.5%で最も速く成長すると予測されています。
クラウド導入が加速
2025年には、オンプレミス導入が市場価値の59.0%（18億2,090万ドル）を占め、データ管理および遅延対策の観点から支持されました。
しかし、クラウド導入分野は、拡張性とコスト効率の重要性の高まりにより、2025年から2030年まで年平均成長率27.9%で最も速く成長すると見込まれています。
市場は2025年の30億8,830万ドルから2030年には90億8,860万ドルへと成長し、2025年から2030年まで年平均成長率24.1%で拡大すると予測されています。その後、2035年には252億4,950万ドルへさらに拡大し、2030年以降は年平均22.7%で成長すると見込まれています。
レポートの全範囲はこちらからご確認ください
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/space-traffic-management-global-market-report
デジタル導入の加速が過去の成長を牽引
過去期間においては、拡張性の高いクラウド型サービスの急速な普及、スポーツ向けウェアラブル技術の需要増加、モバイルおよびアプリベースのスポーツプラットフォームの拡大が市場成長を支えました。また、選手の健康、安全性、パフォーマンス最適化への関心の高まりも重要な役割を果たしました。
一方で、人工知能システムの導入および維持コストの高さ、特にプロスポーツや規制の厳しい環境におけるデータプライバシーおよびセキュリティの懸念が成長の課題となりました。
リアルタイム分析とファン個別化が将来を牽引
今後、スポーツにおける人工知能市場は、モノのインターネットおよび拡張現実／仮想現実技術とのさらなる統合、ファンエンゲージメントと個別化需要の拡大、スキル開発への注力強化、トレーニング・競技・放送全体におけるリアルタイムデータ分析への依存増加から恩恵を受けると期待されています。
同時に、人工知能とスポーツの両方に精通した人材不足、既存スポーツインフラとの統合の複雑さ、貿易摩擦や関税の影響が市場拡大を抑制する可能性があります。
ソフトウェアが主導、サービスが急成長
ソリューション別では、2025年にソフトウェアが市場を主導し、市場全体の58.5%（18億640万ドル）を占め、分析および人工知能プラットフォームの広範な導入を反映しました。
今後は、サービス分野が最も急速に成長すると予測され、2025年から2030年にかけて年平均成長率31.5%で拡大し、導入支援、カスタマイズ、継続的な人工知能モデル管理需要により成長が促進されます。
詳細を今すぐ確認 - 無料限定サンプルをこちらから入手
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=7304&type=smp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340902/images/bodyimage1】
ゲーム種別ではサッカーが需要を支える
ゲーム種別では、サッカーが2025年に最大セグメントとなり、市場の25.4%（7億8,440万ドル）を占め、世界的な競技規模とデータ量の多さを反映しました。
バドミントン分野は、従来の主要スポーツ以外にも分析導入が拡大することで、2030年まで年平均成長率31.5%で最も速く成長すると予測されています。
クラウド導入が加速
2025年には、オンプレミス導入が市場価値の59.0%（18億2,090万ドル）を占め、データ管理および遅延対策の観点から支持されました。
しかし、クラウド導入分野は、拡張性とコスト効率の重要性の高まりにより、2025年から2030年まで年平均成長率27.9%で最も速く成長すると見込まれています。