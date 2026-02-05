日本患者ケアモニタリング機器市場は、スマート病院と遠隔医療の拡大を背景に、2035年までに38億米ドル規模に急成長すると予測されている。年平均成長率（CAGR）は6.11％となる見込みである。
日本患者ケアモニタリング機器市場は、2025年から2035年にかけて21億米ドルから38億米ドルに達することが予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.11%となる見込みです。患者モニタリングシステムは、心拍数、血中酸素飽和度（SPO2）、血圧、体温などのバイオメトリクスデータを測定し、記録・表示する重要な機器です。これらの機器は患者の状態をリアルタイムで監視し、急性や慢性の健康問題を予防する役割を担っています。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因：慢性疾患の有病率の増加
日本では、加齢による慢性疾患の有病率が増加しており、これが患者ケアモニタリング機器の需要増加に繋がっています。特に心血管疾患や糖尿病、がんといった慢性疾患は、命に関わる場合が多く、定期的なモニタリングが重要です。これにより、患者モニタリング機器は医療機関の診断や治療の迅速化に寄与しています。また、グルコースモニタリング機器や血圧計などは、患者が自宅で簡単に健康状態をチェックできるようサポートし、医療の効率化にも貢献しています。
市場の制約：高コスト
一部の高度な患者ケアモニタリング機器、特に血行動態モニターやワイヤレスモニタリング機器の導入には高額な費用がかかります。このため、特に小規模な医療機関や病院にとっては経済的な障壁となり得ます。加えて、これらの機器の維持費や運用コストも、医療機関の財政的負担となるため、コスト管理が市場成長の課題となっています。
市場機会：技術革新と製品開発
日本患者ケアモニタリング機器市場における技術革新が市場成長を後押ししています。特に、遠隔モニタリングシステムやウェアラブルデバイスの技術進歩が需要を喚起しています。これらのデバイスは、患者の健康状態を医療提供者が遠隔地からリアルタイムで監視できるようにし、医療の質を向上させます。さらに、企業による積極的な研究開発が進む中、新たな製品や技術の登場が市場の成長を加速させています。
主要企業のリスト：
● Abbott Laboratories
● General Electric Company (GE Healthcare)
● Boston Scientific Corporation
● Nihon Kohden Corporation
● Siemens Healthcare GmbH
● Koninklijke Philips N.V.
● Baxter International Inc
● Becton, Dickinson, and Company
● Omron Corporation
市場セグメンテーションの洞察
機器タイプ別
日本患者ケアモニタリング機器市場において、遠隔患者モニタリング（RPM）機器が最も多くの収益を生み出しているセグメントです。このRPM機器は、患者が自宅にいても医療機関と連携して健康状態を監視できるため、特に慢性疾患を持つ患者にとって重要な役割を果たします。特に糖尿病患者において、血糖値や血圧の監視は健康管理に不可欠であり、これによりRPM機器の需要が高まっています。
用途別
心血管疾患（CVD）の治療・管理に関連する患者ケアモニタリング機器は、日本市場で重要なセグメントとなっています。日本では心筋梗塞や脳卒中、不整脈といった心血管疾患が高い発症率を持ち、これらを管理するためのモニタリング機器の需要が増加しています。心血管疾患の管理には心拍数の監視や血圧測定などが含まれ、これらの機器は患者の状態を適切に評価し、予防的な対策を講じるために欠かせません。
