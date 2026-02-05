日本患者ケアモニタリング機器市場は、スマート病院と遠隔医療の拡大を背景に、2035年までに38億米ドル規模に急成長すると予測されている。年平均成長率（CAGR）は6.11％となる見込みである。

