新規コース「【ライブ】CAPM試験対策講座(とび日程2日間)」を提供開始
総合人材育成企業の株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦）は、2026年1月19日（月）より新規コース「【ライブ】CAPM試験対策講座(とび日程2日間)」を提供開始しております。
【特徴】
本コースは、国際的なPMBOK（ピンボック）（注1）ガイドに基づく学習をしながら、プロジェクトマネジメントの知識を体系的に習得し、CAPM（キャップエム）（注2）資格を取得することを狙いとします。これにより、プロジェクトのプロセス、用語、ベストプラクティスを網羅的に理解し、チームに貢献できる専門性を確立します。
本コースはライブ研修2日間と、WBT（Web Based Training )（注3）による自己学習を組み合わせることで、短期間で効率的に知識定着を図れる構成となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340479/images/bodyimage1】
【コース情報】
「【ライブ】CAPM試験対策講座(とび日程2日間)」
定価：88,000円（税込）
学習期間：2日間 (総学習時間：23時間)
受講対象者：CAPM試験を受験する人。新卒社員・若手社員。プロジェクト関係者。PMP(R)取得を将来的に検討されている方。
前提知識：特に必要ありません。
【関連WEBサイト】
【ライブ】CAPM試験対策講座(とび日程２日間)：
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&cscd=UAR36R&pcd=FLMC
富士通ラーニングメディア「PMP(R)」コースマップ：
https://www.knowledgewing.com/kw/coursemap/ca533105.htm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【注釈】
注1：PMBOK（Project Management Body of Knowledge)
プロジェクトマネジメント協会 (PMI: Project Management Institute) によって策定されたプロジェクトマネジメントを遂行するために必要な基準や知識体系をまとめたガイド。
注2：CAPM（Certified Associate in Project Management）
プロジェクトマネジメント協会（PMI）が認定する、プロジェクトマネジメントの基礎知識を有していることを証明する資格。
注3：WBT（Web Based Training）
Webを利用して実施されるオンライン形式の研修。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
プレスリリース詳細へ