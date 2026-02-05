Horeca用機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（調理機器、飲料機器、冷蔵機器、保管機器、洗浄機器）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「Horeca用機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、Horeca用機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界のHoreca用機器市場は、2024年に約22億9500万米ドル規模と評価されています。その後も外食産業や宿泊業の回復と拡大を背景に安定した成長が続き、2031年には約30億7000万米ドル規模へ拡大する見通しです。
調査期間中は堅調な成長率が想定されており、飲食サービスの高度化や効率化への投資が市場成長を後押ししています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と市場の位置付け
Horeca用機器とは、ホテル、レストラン、カフェなどで使用される各種設備を指します。調理用コンロ、オーブン、電子レンジ、冷蔵庫、食器洗浄機、食品加工機器など、調理や食品準備に必要な幅広い製品群が含まれます。
これらの機器は、飲食サービスの品質、作業効率、安全性を左右する重要な要素であり、施設の規模や業態に応じた最適な機器導入が求められています。
________________________________________
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界のHoreca用機器市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に、定量的および定性的な分析を行っています。市場環境は消費動向や観光需要、技術革新の影響を受けやすいため、競争状況、需給動向、需要変化の要因についても詳細に検討されています。
さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も示され、市場全体像を把握しやすい構成となっています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測が提示されています。これらの指標は世界全体だけでなく、地域別および主要国別にも整理されています。
また、製品タイプ別および用途別の詳細な予測分析も行われており、今後どの分野が市場成長を牽引するかを把握することができます。中長期的な事業戦略や投資判断に有用な情報が提供されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、業務用厨房機器分野で実績を持つ多くの企業が参入しています。本レポートでは、Ali Group、Alto-Shaam、American Range、Cambro、Dragon Food Equipment、F&H Food Equipment Company、Frymaster、Henny Penny、ITW Food Equipment Group、Maxima、Offcar、Southbend、Standex Cooking Solutions Group、TONI INOX、Twothousand Machinery、Vulcan、Winston Foodserviceといった主要企業が取り上げられています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理され、競争優位性が明確に示されています。
________________________________________
市場区分と用途別動向
市場は製品タイプ別および用途別に区分されています。製品タイプ別では、調理機器、飲料機器、冷蔵機器、保管機器、洗浄機器、その他に分類され、それぞれの需要特性が分析されています。
