【21LIVE】2月12日（木）より『CM出演ライバーオーディション』が開催！ランキング上位で屋外ビジョンCM出演のチャンス
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月12日（木）より都内近郊8カ所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340695/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ランキングで掴むCM出演イベント／
街中の大型ビジョンに出演するチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月12日（木）より、屋外ビジョンCMへの出演権をかけたランキングイベント『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
一般ランキングTOP10、ビギナーランキングTOP3に入賞したライバーは、多くの人の目に触れる屋外大型ビジョンCMに出演できます。
さらに、総合ランキング1位のライバーは、ビギナー枠での5秒ロングバージョン出演に加え、次回ビジョンCMイベントのバナー出演権も獲得！
完成したCMは、2026年3月16日（月）～4月12日（日）までの期間、屋外ビジョンで毎時間3回ずつ放映される予定です。
配信を盛り上げてランキング上位を目指し、21LIVEの“顔”として街中にあなたの魅力を届けましょう。
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP3入賞
└CM出演権（セリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月12日（木）～2月20日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└2月4日（水）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└2月4日（水）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口ビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
└ 東京都渋谷区宇田川町29-2 渋谷Lighting BOX
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340695/images/bodyimage1】
