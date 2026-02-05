クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」が、ITreview Grid Award 2026 Winterの「予算管理システム」カテゴリで、最高位の「Leader」を8期連続受賞

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下 当社）は、B2B向け IT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が顧客満足度の高い製品を表彰するITreview Grid Award 2026 Winterにて、クラウド経営管理システム「Loglass 経営管理」が、「予算管理システム」カテゴリで最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。2024 Springから連続して8回目の受賞となります。

■ ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。集まったレビューデータをマッピングしたITreview Grid（アイティレビュー グリッド）をもとに、満足度と認知度の高い製品を「Leader」、満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。

▽ITreview Grid Award 2026 Winterについて

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

▽「Loglass 経営管理」の受賞カテゴリ-

予算管理システム：https://www.itreview.jp/categories/budget-management

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/