株式会社サンクユー、BtoB-ECのサンプル請求機能による売上自動化ノウハウを公開 ― 本受注率40%増を達成したリード創出と受注拡大の秘訣を3つの成功事例で解説 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340671/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECにおけるサンプル・試供品マーケティングの成功事例をまとめた最新コラム「BtoB-ECの『サンプル請求』が本受注率40％増。試供品マーケティングでリード獲得と売上を自動化した3つの成功事例」を公開しました。
本コラムでは、従来の受注フローだけでは獲得が難しかった新規リードを、サンプル請求というCX設計”で効率的に獲得し、その後の本受注へとつなげた具体的な仕組みと成果を、3つの成功事例を通じて分かりやすく解説しています。
■背景：BtoB市場での試供品”の価値が再評価される理由
BtoB-ECでは、商品サイズ・仕様・用途の違いから、導入前に実物を確認したいというニーズが強いにもかかわらず、従来のオンライン受注には試供品訴求”の仕組みが不足していました。
結果として、新規顧客の獲得や本導入までの導線に課題を抱える企業が増えています。
こうした背景を踏まえ、サンクユーはECサイトの中に「サンプル請求」機能を組み込み、マーケティングと受注フローを同時に改善する設計を提案しています。
■公開コラムの見どころ（＝問い合わせにつながるポイント）
(1) サンプル請求導入でリード獲得数が大幅増
ECサイトに試供品申込フローを実装し、従来の問い合わせフォームだけでは取れなかった新規リードを自動で獲得。
(2) 本受注率が40％増加
試供品をきっかけに商談化しやすい見込み顧客を増やし、本受注へのコンバージョンを飛躍的に改善。
(3) 成約までの動線の設計で自動化を実現
メールシナリオ・通知設計・顧客ログの活用によって、営業が追いかけなくても成果につながるEC導線”を確立。
さらに、各成功事例では、試供品の種類・導入ステップ・顧客フォロー設計といった要素ごとに、どこに工夫があるのかを具体的な数値で示しています。
■コラムはこちら
BtoB-ECの「サンプル請求」が本受注率40%増。試供品マーケティングでリード獲得と売上を自動化した3つの成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/automate_lead_generation_and_sales_with_sample_product_marketing/
■サンクユーの支援について
サンクユーでは、BtoB-ECを単なる受注システムではなく、顧客体験を軸にした自動化されたリード獲得・受注拡大の仕組みとして設計する支援を得意としています。
具体的には、
・サンプル請求・体験申込フローの設計
・再注文・定期発注の導線設計
・顧客別価格・見積承認フローの実装
・CRM・MA との連携による育成自動化
・行動データに基づくUI/UX最適化
など、マーケティングと販売を同時に実現するBtoB-EC構築・改善をワンストップで支援しています。
■こんな企業様におすすめ
・リード獲得・新規開拓がECだけでは進まない
・見込み顧客の本受注率を高めたい
・試供品・サンプルを有効活用したい
・営業工数を削減しつつ受注を増やしたい
・CRM・MAとBtoB-ECを連動させたい
といった課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-ECにおけるサンプル・試供品マーケティングの成功事例をまとめた最新コラム「BtoB-ECの『サンプル請求』が本受注率40％増。試供品マーケティングでリード獲得と売上を自動化した3つの成功事例」を公開しました。
本コラムでは、従来の受注フローだけでは獲得が難しかった新規リードを、サンプル請求というCX設計”で効率的に獲得し、その後の本受注へとつなげた具体的な仕組みと成果を、3つの成功事例を通じて分かりやすく解説しています。
■背景：BtoB市場での試供品”の価値が再評価される理由
BtoB-ECでは、商品サイズ・仕様・用途の違いから、導入前に実物を確認したいというニーズが強いにもかかわらず、従来のオンライン受注には試供品訴求”の仕組みが不足していました。
結果として、新規顧客の獲得や本導入までの導線に課題を抱える企業が増えています。
こうした背景を踏まえ、サンクユーはECサイトの中に「サンプル請求」機能を組み込み、マーケティングと受注フローを同時に改善する設計を提案しています。
■公開コラムの見どころ（＝問い合わせにつながるポイント）
(1) サンプル請求導入でリード獲得数が大幅増
ECサイトに試供品申込フローを実装し、従来の問い合わせフォームだけでは取れなかった新規リードを自動で獲得。
(2) 本受注率が40％増加
試供品をきっかけに商談化しやすい見込み顧客を増やし、本受注へのコンバージョンを飛躍的に改善。
(3) 成約までの動線の設計で自動化を実現
メールシナリオ・通知設計・顧客ログの活用によって、営業が追いかけなくても成果につながるEC導線”を確立。
さらに、各成功事例では、試供品の種類・導入ステップ・顧客フォロー設計といった要素ごとに、どこに工夫があるのかを具体的な数値で示しています。
■コラムはこちら
BtoB-ECの「サンプル請求」が本受注率40%増。試供品マーケティングでリード獲得と売上を自動化した3つの成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/automate_lead_generation_and_sales_with_sample_product_marketing/
■サンクユーの支援について
サンクユーでは、BtoB-ECを単なる受注システムではなく、顧客体験を軸にした自動化されたリード獲得・受注拡大の仕組みとして設計する支援を得意としています。
具体的には、
・サンプル請求・体験申込フローの設計
・再注文・定期発注の導線設計
・顧客別価格・見積承認フローの実装
・CRM・MA との連携による育成自動化
・行動データに基づくUI/UX最適化
など、マーケティングと販売を同時に実現するBtoB-EC構築・改善をワンストップで支援しています。
■こんな企業様におすすめ
・リード獲得・新規開拓がECだけでは進まない
・見込み顧客の本受注率を高めたい
・試供品・サンプルを有効活用したい
・営業工数を削減しつつ受注を増やしたい
・CRM・MAとBtoB-ECを連動させたい
といった課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ