SB C&S、“AI活用の最前線”が体感できる 「AI Frontline」を開催

「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」というソフトバンク創業以来の役割を担うSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、最新のAI（人工知能）ソリューションを一堂に集めた展示・体験型イベント「AI Frontline（エーアイ フロントライン）」（以下「本イベント」）を2026年3月12日に東京で開催します。

生成AIをはじめとした革新的な技術の進化により、企業の業務効率化や意思決定プロセスの高度化は新たな局面を迎えています。一方で、AI導入における現場の課題として、多くの企業にとって、情報過多や選定難易度の高さが挙げられます。中小企業では、導入や運用に関する情報や人的リソースの不足により実践的な一歩が踏み出せずにいるケースが多く、中堅・大企業では、AIの活用に対する関心の高まりとともに、より高度な活用が模索されているものの、適用領域の選定やROIの明確化、部門間の合意形成といった点で導入が停滞する例も少なくありません。

こうした背景の中、SB C&Sは信頼性の高い情報やリアルな導入事例を提供する「AI Frontline」を開催します。本イベントでは、AIの最新動向と実践的な活用事例を「マクロな視点から具体的な実装」へと段階的に深掘りします。ハードウエア分野では、AI処理に最適化されたAI PC、周辺デバイス、次世代ネットワーク機器など、実際の導入・運用を見据えた最新機器の展示を行います。ソフトウエア分野では、業務自動化や分析高度化を支援するAI SaaS、生成AIの基盤モデル、データ活用プラットフォーム、セキュリティソリューションなど、企業のAI活用を加速する実践的なプロダクト群を取りそろえています。領域を横断し、国内外の有力メーカー100社以上が一堂に出展し、実際に実機に触れながら直接相談できる場を通して、来場者が自社に最適なAI導入の第一歩を明確に描ける機会を提供します。

基調講演では、AIモデル、AIインフラ、AIセキュリティの各分野をけん引する業界のリーダーをゲストにお招きし、AIの動向や各領域における最新の情報をご紹介いただきます。まず、AI研究の最前線でご活躍されている東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻／人工物工学研究センター教授 松尾 豊氏と、株式会社松尾研究所 取締役副社長 経営戦略本部ディレクター 金 剛洙氏より、「AIを取り巻く現状および今後のトレンド」をお話しいただきます。その後、リレー形式にて、次世代社会インフラ構想と先端技術に精通し、国産LLM開発の最前線を率いる丹波 廣寅氏より、「AIの社会インフラ実装や、日本語を強化したSarashinaを含めたAIモデルの最新動向」について、IDCフロンティアにてデータセンターやクラウドの開発に精通し、ソフトバンクのデジタルインフラ開発本部を統括する鈴木 勝久氏より、「AIに最適化されたデータセンターやGPUサーバーなどの情報を交え、AIインフラの最前線」について解説いただきます。続いて、AIの脆弱性やガバナンスに精通した大柴 行人氏より、「AIを守ることに特化したセキュリティやAIを活用したセキュリティ運用の最新情報」についてご紹介いただきます。基調講演を通して、AIを自社ビジネスに適用するための、すぐに役立つ実践的な知見と導入の解像度を高める機会を提供します。

本イベントを皮切りに、SB C&Sでは今後もメーカーおよび販売パートナーとの連携を強化し、AIを軸としたビジネス創出を継続的に推進します。

開催概要



【イベントの詳細・事前登録】

https://seminar.jp/cas-ai-frontline/

【その他のプログラムについて】

「AI Frontline」公式サイト（https://seminar.jp/cas-ai-frontline/）で随時お知らせします。

【イベントに関するお問い合わせ】

SBCS-AI-event@seminar.jp



