生成AIは保険業界を大きく変革する可能性を秘めている：市場規模は2035年までに143億5000万米ドルに達すると予測。
生成型AIによる保険の新時代
保険業界における生成型人工知能（AI）市場は急成長を遂げており、市場規模は2025年の11億1,000万米ドルから2035年には143億5,000万米ドルに急増すると予測されています。この急速な拡大は、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）29.11%を反映しており、保険会社の事業運営とサービス提供方法に変革をもたらすことを示唆しています。
成長を促進する主な要因
保険市場における生成型AIの目覚ましい成長には、いくつかの要因が寄与しています。保険業界では、業務の効率化、コスト削減、顧客体験の向上といったAI主導型ソリューションの導入が加速しています。特に、生成型AIは、リスク評価、保険金請求処理、不正検知といった業務に革命をもたらしています。機械学習アルゴリズムとデータ生成技術を活用することで、保険会社は引受精度の向上、顧客行動の予測、保険料設定戦略の最適化を実現できます。
さらに、AIを搭載したチャットボットやバーチャルアシスタントは、パーソナライズされた提案や即時のサポートを提供することで、顧客サービスに不可欠な存在になりつつあります。自動化と高度なAI技術の台頭により、保険会社はより迅速かつ効率的なサービスを提供することで競争優位性を獲得し、顧客満足度と顧客維持率の向上につながっています。
市場セグメンテーションとアプリケーション
保険業界における生成AI市場は、アプリケーションとテクノロジーに基づいて様々なカテゴリーに分類できます。主なユースケースは以下のとおりです。
保険金請求処理と不正行為検知：生成AIアルゴリズムは、膨大な量のデータを分析してパターンを特定し、不正行為を検知することで、不正による金銭的損失のリスクを大幅に軽減します。また、保険金請求処理の速度と精度が向上し、業務効率も向上します。
顧客パーソナライゼーションとエクスペリエンス：AIシステムは顧客データを分析することで、パーソナライズされたオファー、保険パッケージ、保険契約の推奨事項を生成できます。これにより、顧客はニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを受けることができ、エンゲージメントと顧客関係の向上につながります。
リスク管理と引受：生成AIモデルは、過去データとリアルタイムデータを処理・分析することで、潜在的なリスクを評価し、引受の精度を向上させることができます。これにより、保険会社は保険料設定をより効果的に行い、将来の保険金請求を予測することで、より効果的なリスク管理を実現できます。
チャットボットとバーチャルアシスタント：AIを搭載したチャットボットは、問い合わせへの即時回答、基本的なサービスタスクの自動化、さらには複雑な問題への対応など、顧客サポートを強化し、顧客体験のシームレスな向上を実現しています。
地域別の洞察と市場概況
保険業界における生成型AI市場は、北米、欧州、アジア太平洋地域が主要市場として台頭し、地域全体で広範な導入が見込まれています。北米は技術導入においてリードしており、米国とカナダの保険会社はAI主導のソリューションをビジネスモデルに取り入れる最前線に立っています。
