アジア王者が実践する「怪我ゼロ」への挑戦-AFC U-23優勝・嶋本悠大選手も愛用、世界初”組織強化型サプリ「スポコラ」がプロアスリート100名超に選ばれる理由
～プロテインの次は「コラーゲン層」。パリ五輪後、スポーツ界で加速する”予防医学革命”～
アジアの頂点を支えた”見えない強さ” 嶋本悠大選手が語らない、もうひとつの武器
2026年1月24日、AFC U-23アジアカップで日本代表として優勝を果たした嶋本悠大選手(清水エスパルス所属)。そのフィジカルの強さと、激しいコンタクトにも負けないタフネスは多くのサッカーファンを魅了しました。
しかし、その裏側には「怪我をしない体づくり」という、もうひとつの戦略がありました。
嶋本選手が日々実践しているのは、従来のプロテイン(筋肉への栄養補給)に、「スポコラ(SPOCOLLA)」を掛け合わせた独自の”ハイブリッド・リカバリー”。筋肉そのものではなく、筋肉を支える「組織(コラーゲン層)」に直接アプローチすることで、肉離れや関節トラブルを未然に防ぐという、科学的根拠に基づいた最新のコンディショニング術です。
「筋肉だけ鍛えても、土台が脆ければ意味がない」--この考え方が、いまプロアスリートたちの新常識になりつつあります。
プロ野球、Jリーグ、バスケ、ラグビー 100名超のトップ選手が密かに実践
スポコラは、世界初の「怪我対策」に特化したスポーツサプリメントとして開発され、現在、日本代表やプロリーグで活躍する100名を超えるトップアスリートが愛用しています。
【主な愛用選手】
サッカー:鈴木海音選手(東京ヴェルディ・日本代表)、嶋本悠大選手(清水エスパルス・U23日本代表/AFC U-23優勝)、大島僚太選手(川崎フロンターレ)
プロ野球:秋山翔吾選手(広島東洋カープ)、角中勝也選手(千葉ロッテマリーンズ)
ソフトボール:上野由岐子選手(ビックカメラ高崎)
バスケットボール:加納誠也選手(ベルテックス静岡)、竹内譲次選手(エヴェッサ大阪)
ラグビー:田村煕選手(浦安D-Rocks)、小林賢太選手(東京サンゴリアス)、松岡賢太選手(コベルコ神戸スティーラーズ)
その他チームでの採用も増えてきている。茨城ロボッツ(B1)、静岡ブルーレヴズ(リーグワン)、藤枝MYFC(J2)、ベルテックス静岡(B2)など、多くのチームが怪我防止のために活用。
アドバイザーには、元プロ野球日本代表の中田翔氏、元男子バスケットボール日本代表の柏木真介氏、元サッカー日本代表の玉田圭司氏が名を連ねています。
アジア王者・嶋本悠大選手が、スポコラを継続する3つの理由
嶋本選手がスポコラを選び続けるのには、明確な根拠があります。
POINT 01:組織の強化
筋肉を支える「腱・靭帯・筋膜」を補強し、激しいコンタクトに耐える体へ。プロの世界では、筋力だけでなく”組織の強度”が勝敗を分けます。
POINT 02:圧倒的な回復スピード
疲労が溜まる前に組織を修復。連戦を戦い抜くためのコンディショニングを実現。「翌日に疲れを残さない」ことが、シーズンを通じたパフォーマンス維持の鍵です。
POINT 03:プロが認める品質
世界で最も権威のあるアンチドーピング認証「インフォームド・チョイス」を取得。ドーピングリスクを完全に排除し、最高レベルのパフォーマンスを維持する信頼の製品力。
「プロテインの次」を科学する-世界初、組織に着目した革新的成分設計
