沖縄・宮古島「アラマンダ スプレンディド」2026年4月誕生

株式会社南西楽園リゾート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アラマンダ スプレンディド 外観

ユニマットグループの 株式会社南西楽園リゾート（本社：沖縄県宮古島市／代表取締役会長


高橋 洋二）は、宮古島で運営する敷地面積約140万坪の広大なリゾートシティ〈シギラセブン


マイルズリゾート〉にて、新たなラグジュアリーホテル『アラマンダ スプレンディド』を、


2026年4月29日（水祝）に開業いたします。


ご宿泊予約は、公式サイトより2026年2月13日（金）より開始いたします。



〈アラマンダ スプレンディド ご宿泊予約はコチラからどうぞ〉


公式サイト特設ページ：https(https://shigira.com/lp/opening_allamanda-spl/index.html)://shigira.com/lp/opening_allamanda-spl/index.html(https://shigira.com/lp/opening_allamanda-spl/index.html)



　　　　　　　　　　　シギラセブンマイルズリゾート（中央：アラマンダ スプレンディド）

〈シギラセブンマイルズリゾート〉は、沖縄本島より南西に約300 km、宮古島の南岸に沿って東西およそ11km（約7マイル）にわたり広がる敷地の中に、ラグジュアリークラスからカジュアルタイプまで、幅広いニーズにお応えする8つのホテル、約40店舗の多彩なレストラン、ビーチ、ゴルフコース、天然温泉などが揃う、まさに南国の楽園です。


本ホテルは、その象徴となるシギラビーチを中心に、周辺一帯の拡張を進めているラグジュアリーエリアの丘陵地に佇む「シギラベイサイドスイート アラマンダ」に隣接。目の前に広がる“宮古ブルー”と称される碧の海とサンゴ礁のリーフが、壮大なコントラストを描く、絶景のロケーションに位置します。自然の中で心身を解放し、癒やされながら過ごす旅や、長期滞在でのヴァカンスにも適した、大人のためのプレミアムホテルです。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最上階スイートのプライベートプール

本ホテルは、地上7階建てのメイン棟と、別棟のヴィラを合わせた全8タイプ・100室のゲストルームを有します。
室内面積47平方メートル 以上のゆとりあるスタンダードツインから、100平方メートル 以上の2ベッドルームタイプのスイート、プライベートプール付きのヴィラスイートなど、さまざまな種類をご用意。


オーシャンビューや、移ろいゆく宮古島の自然のグラデーションの中で、特別なひとときをお過ごしいただけます。中でも最上階に位置する3つのスイートは、総面積270平方メートル を優に超える、プライベートプール付きのペントハウス。宮古島の海と空が織りなす“蒼の楽園”を心ゆくまでお楽しみいただけます。



　　　　　　　　ゲストルーム（ツイン）

　　　　　　ゲストルーム（ヴィラスイート）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エントランスロビー

ロビーから続くアプローチやダイニングゾーンまでは、ナチュラルモダンを基調としたインテリアが、訪れるゲストをお迎えいたします。1階には自然光が降り注ぐ開放的なダイニングのレストラン、隣接の別棟には、特定クラスご宿泊のゲストがご利用可能なエグゼクティブラウンジを設置。島の恵みをふんだんに使用したブッフェメニューなど、多彩な食のエクスペリエンスをご提供いたします。



　　　　　　　　　ダイニングレストラン

　　　　　　　　エグゼクティブラウンジ

1階には、海と空のパノラマの絶景を背景にしたゲスト専用のインフィニティプールの他、フィットネスセンターやサウナを完備しており、ゆっくりと流れる島時間の中で、心と身体を整えながら過ごすリトリートステイを謳歌することができます。



　　　　　　　　　　ゲスト専用プール

　　　　　　　　　フィットネスセンター

【アラマンダ スプレンディド 概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　※写真はすべて完成予想CG


（英語表記：ALLAMANDA Splendid）


住所：〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国975-6


宿泊予約センター：0570-550-385（10:00～18:00 無休）


チェックイン：15:00　／　チェックアウト　：11:00


客室総数：100室（メイン棟98室、ヴィラ2棟）


付帯施設：ダイニングレストラン、エグゼクティブラウンジ、ゲスト専用プール、
　　　　　フィットネスセンター、サウナ、ブティック、ショップ


周辺施設：レストラン（約40店舗）、ビーチ、ゴルフコース、天然温泉施設、
　　　　　各アクティビティ施設（マリンレジャー、フィールドレジャー、ウェルネス、


　　　　　ナイトエンターテインメント）、チャペル、ショップ、レンタカー



【リゾート概要】


リゾート名称：シギラセブンマイルズリゾート（英語表記：SHIGIRA SEVEN MILES RESORT）


（宮古空港より車で約15 分 または みやこ下地島空港より車で約50 分）


シギラセブンマイルズリゾート宿泊予約センター TEL. 0570-550-385


公式HP ：https://shigira.com/



【会社概要】


商 号：株式会社南西楽園リゾート〈ユニマットグループ〉


代 表 者：代表取締役会長 高橋 洋二


所 在 地：〒906-0203 沖縄県宮古島市上野宮国775-1


設 立：2018 年11 月1 日


事業内容：リゾート事業、不動産開発事業


グループ本社：〒107-0062 東京都港区南青山2-12-14 ユニマット青山ビル


グループHP：https://unimat.co.jp/