全世界が切望！ アニメ『ニワトリ・ファイター』2026年3月より北米先行放送、4月より国内放送開始が決定！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、米・VIZ Media社と共同で製作主幹事を務めるTVアニメ『ニワトリ・ファイター』（原作：桜谷シュウ）が、2026年4月より国内放送開始となることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340906/images/bodyimage1】
世界を救うのは、一羽のニワトリ。
世界を救うのは、一羽のニワトリ（雄鶏）だった。圧倒的な力で人類を蹂躙する異形の怪物“鬼獣”。絶望に染まった世界に響き渡るのは、ケイジの気高き咆哮「コケコッコー！」だ。「テメーら、トサカにきたぜ！！」小さなヒーローが巨大な悪に挑む、唯一無二のオンドリ・バトル。前代未聞の“ネイチャー・アクション”が、ついにその全貌を現す。
本作は2020年12月の漫画原作連載開始直後から、その斬新な世界観と圧倒的な画力で北米・中南米を中心に大きな話題を呼びました。現在では世界50カ国以上で翻訳展開され、世界中のファンが待ち望んでいたアニメ化がいよいよ始動いたします。
先行して、Warner Bros. Discovery傘下のAdult Swimが運営する北米最大級のアニメ枠「Toonami」にて2026年3月14日（土）深夜24:00（現地時間）より放送を開始し、続いて2026年4月5日（日）より、日本国内での地上波放送が順次開始されます。
Adult Swimは、北米アニメーション界のグローバルリーダーであり、『リック・アンド・モーティ』や『ロボット・チキン』など、数多くの受賞歴を誇るヒット作を世に送り出しています。そのAdult Swimも絶賛する、日本発の「最強のニワトリ（オンドリ）」の活躍にぜひご期待ください。
■日本国内 放送情報
・TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～
・ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～
※放送日時は編成の都合により変更となる場合がございます。
■漫画『ニワトリ・ファイター』について
・株式会社ヒーローズが運営する漫画連載サイト・HERO’S Webにて連載中
連載ページ：https://viewer.heros-web.com/episode/13933686331769601844
・最新話：第57話（2026年2月5日現在）
・単行本既刊：第1巻～第11巻（最新刊12巻：2026年4月4日（金）発売予定）
Amazonページ：https://x.gd/BYu6b
■原作者 桜谷シュウ
漫画家。代表作『ニワトリ・ファイター』は、圧倒的な画力と衝撃的な設定、そして熱い人間ドラマ（鳥間ドラマ）を融合させた唯一無二の世界観となっており、国内外から熱い支持を集めている。
過去の代表作に、SFパニック・アクション『T-DRAGON』（全12巻）などがあり、緻密なメカニック描写や巨大なクリーチャー、迫力あるバトルアクションの描写に定評がある。
また、自身の公式X（旧Twitter）では、世界中のファンに向けて描き下ろしイラストを精力的に投稿。国境を越えて熱心にファンと交流するその姿勢は、海外の読者からも「世界で最も愛される漫画家の一人」として高く評価されている。
■原作者・公式関連リンク
・桜谷シュウXアカウント
https://x.com/shu_sakuratani
・漫画『ニワトリ・ファイター』連載サイト（HERO’S Web）
https://viewer.heros-web.com/episode/13933686331769601844
・漫画＆アニメ『ニワトリ・ファイター』公式サイト（※サイト更新中）
https://www.niwatori-fighter.net/
・漫画＆アニメ『ニワトリ・ファイター』公式Xアカウント
