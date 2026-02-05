Zevero、欧州での事業推進体制強化に向け英国Inhabit社を買収

株式会社Zevero

2026年2月2日（ロンドン） - 企業のサステナビリティ戦略を支援するプラットフォームおよびコンサルティングサービスを提供するグローバルスタートアップZeveroは本日、英国を拠点とするサステナビリティテクノロジー企業 Inhabit（インハビット）の買収を発表しました。

本件により当社は、Inhabit がこれまで提供してきた欧州全域の顧客に対する支援を引き継ぎます。サービスの継続性を最優先とし、既存の提供体制を維持しながら、段階的に移行を進め、順次完了させる予定です。

既存のお客様への対応

本件に伴い、対象となるお客様には、当社のサステナビリティ戦略支援プラットフォーム（AIエンジンによる高度な自動化、レポーティング機能、データ可視化等を含む）の提供を順次開始します。あわせて、実務に即したコンサルティングサービスおよびサポートは、従来どおり継続して提供します。

また、既存プロジェクトは中断することなく継続し、引継ぎ（移管）期間を通じて、従来と同一のチームメンバーによる支援を受けられる体制を確保します。

サービスの強化とプラットフォーム活用の推進

本買収により、当社の欧州における事業推進体制は一層強化されることになります。経験豊富な専門人材による支援と、強固な技術基盤を組み合わせることで、サステナビリティの実装・運用を拡張するための包括的なアプローチを提供します。

サステナビリティに関する要件および開示・報告要件が高度化する環境下において、組織はコンサルティング主導の支援から、より構造化されたプラットフォームベースの運用モデルへと円滑に移行することが可能となります。これにより、英国を拠点としグローバルに展開するチームの支援の下、拡大に対応できるデータドリブンな手法で、長期的なサステナビリティ報告および排出量管理の基盤構築を推進できます。

コメント

Zevero 共同創業者 兼 CCO George Wade氏

「ここ数か月にわたり、McKay氏および Inhabit のチームが、高品質かつ実践的な支援を通じて組織の脱炭素化を後押しするという当社の使命と強く合致していることを確認してきました。Inhabit のチームとお客様を当社に迎え、拡張性を前提に設計されたプラットフォームの力を活かしながら、今後も確かな成果の創出に取り組んでまいります。」

Inhabit 共同創業者 兼 CEO Sam McKay氏

「本買収により、当社は次の成長段階に移行します。目的と価値観が高いレベルで一致する Zeveroは、当社にとって最適なパートナーです。お客様には、Zeveroの先進的なプラットフォーム機能をご活用いただきながら、これまでと変わらないInhabitチームによる継続的な支援を提供してまいります。」

Zeveroについて

Zevero（ゼヴェロ）は、企業のサステナビリティ戦略を支援するプラットフォーム＆コンサルティングサービスを提供するグローバルスタートアップです。最大の強みであるAIエンジンによる自動排出量マッチングと専門知見を組み合わせ、サステナビリティ戦略の立案、排出量の管理、ESG開示・ブランディングをサポートします。AI技術とLCA技術を統合し、排出量の可視化だけでなく、実行可能な削減アクションまで導き出します。さらに、国内外の開示基準に対応したESG報告書のAI作成支援により、業務負担を大幅に軽減します。現在、Zeveroは20カ国以上の企業にサービスを提供しており、日本国内においても中小企業から大手企業まで幅広く支援を行っています。世界基準のテクノロジーとコンサルティングで、脱炭素変革を加速させます。

Inhabit（インハビット）について

Inhabit（インハビット）は、脱炭素化およびネットゼロに注力する、B Corp 認定のサステナビリティサービスプロバイダーです。人を中心に据えつつテクノロジーを活用するアプローチにより、データの収集、測定、報告を効率化し、組織が本質的な変革に注力できる環境づくりを支援します。

お問い合わせ先

Annamariah Hopkins

annamariah.hopkins@zevero.earth