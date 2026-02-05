『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売記念！ 主人公たちの装いをまとったスライムのビッグクリアフィギュアがナムコに登場　2026年2月27日(金)より展開開始！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する人気キャラクターのプライズを、2026年2月27日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で展開します。



2026年2月5日(木)に発売される家庭用ゲームソフト『ドラゴンクエストVII Reimagined』を記念した今回のプライズ。作中で活躍する冒険の仲間たちの装いをモチーフに、スライムがなりきりデザインのビッグクリアフィギュアになって登場します。2000年に発売された『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』のリメイク作品である『ドラゴンクエストVII Reimagined』を待ち望んでいたファンにとっても、大注目のアイテムです。




ドラゴンクエスト　AM　ビッグクリアフィギュア　～DQVII Reimagined発売記念編～



■サイズ：約6cm


■ラインアップ：全4種


・アルス


・キーファ


・マリベル


・ガボ



冒険の仲間たちの装いをまとったスライムの、なりきりデザインが楽しめるビッグクリアフィギュア。「ドラゴンクエスト」らしい遊び心が詰まったアイテムです。




取り扱い店舗


・取扱店舗一覧：


https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/dragonquest202602R.pdf


・ナムコオンラインクレーン：


https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/dragonquest202602R



◆「ナムコオンラインクレーン（ナムクレ）」とは◆


バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。


本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。


▼「ナムクレ」 詳細はこちら


・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/dragonquest202602R



『ドラゴンクエストVII Reimagined』について


『ドラゴンクエストVII Reimagined（リイマジンド）』は、2026年2月5日（木）に発売予定の「ドラゴンクエスト」シリーズ新作。2000年に発売された『ドラゴンクエストVII　エデンの戦士たち』を人形のような温かみのあるアートスタイルの3DCG《ドールルック》で描いたリメイク作品です。


孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心から始まる大冒険を、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべてを一から再構築（Reimagined）しています。



【ストーリー】


エスタード島という孤島で暮らす主人公は、ある日、親友の王子キーファといっしょにふしぎな石版のかけらを発見。集めたかけらを島の神殿の台座にはめ込むと、神秘的な光に導かれて見知らぬ場所にたどり着く。


石版を見つけるたびにどんどん広がっていく少年たちの世界。しかし、小さな好奇心からはじまった彼らの冒険は、やがて不気味に侵食する邪悪な存在と隠されていた世界の真の姿を明らかにすることに――。




