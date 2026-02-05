タイ向け訪日観光情報サイト「ジャパイジャパン」2/5本格スタート

株式会社ジーリーメディアグループ

株式会社ジーリーメディアグループ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：吉田皓一）は2月5日にタイ向けの訪日観光情報サイト「JapaiJAPAN(ジャパイジャパン)」を本格スタートしました。日本での遊び方や食、買い物、ホテルなど様々な観光情報をタイ語で発信します。タイは親日家が多く、2025年のタイからの訪日客数は東南アジアで唯一100万人を超えました。訪日客数100万人超えは2年連続です。また、2025年の訪日外国人旅行消費額でも7位となり、タイは日本のインバウンド市場にとって注目すべき存在となっています。当社は2012年から台湾・香港向けで最大※1の訪日観光情報サイト「樂吃購（ラーチーゴー）!日本」を運営しています。これまで培った日本各地の魅力を伝える取材力や発信力を活かし、日本旅行に興味のあるタイ人に日本の観光情報を届けます。

※SimilarWeb調べ

JapaiJAPANトップページ

■タイ語で発信！JapaiJAPAN（ジャパイジャパン）とは（https://japaijapan.com/(https://japaijapan.com/)）

「ジャパイ」はタイ語で「Let’s go」という意味で、ジャパイジャパンは「日本へ行こう！」という思いが込められています。多くの訪日観光情報サイトが英語で展開する中、ジャパイジャパンはタイ語で日本での遊び方や食、買い物、ホテルなどの情報を発信し、日本旅行に興味のある全てのタイ人の使いやすさを意識したサイトです。また日本旅行中に使用可能なクーポン券も掲載します。すでに公式TikTokの運営も開始していて、2026年1月末時点のフォロワー数は3.4万人です。

■2年連続で100万人越えの訪日数 タイ市場について

2025年のタイからの訪日客数は123万3100人で、東南アジアで唯一100万人を超えました。100万人越えは2年連続です。※2 タイ人観光客は個人旅行の比率が高く、8泊程度のロングステイが多いと言われています。そのため、東京や大阪などの観光主要都市だけでなく、地方都市も訪れる傾向にあります。観光庁によりますとタイ人観光客による2025年の旅行消費額は2,512億円で7番目の多さとなり、存在感を示しています。※3 タイはすでに100万人超が訪日する大きな市場ですが、約6605万人のタイ人口のうち、1年間に日本を訪れているのはわずか1.9％です。経済成長とともに、今後さらに多くの旅行者が日本を訪れる可能性があるとみています。

※2：日本政府観光局 訪日外客統計 国籍/月別 訪日外客数（2003年～2025年）より

※3：観光庁 インバウンド消費動向調査 2025年暦年の調査結果（速報）の概要より

<会社概要>

【社名】株式会社ジーリーメディアグループ (https://www.geelee.co.jp/)

【代表者】代表取締役 吉田 皓一(よしだ こういち)

【設立】2013年10月30日

【資本金】5000万円

【社 員 数】 22名

【所在地】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-11 第一シルバービル5F

【事業内容】台湾人向け日本情報サイト「ラーチーゴー!日本」の運営、越境EC、観光商品販売、日本人向け台湾情報サイト「メイリー!台湾」の運営

【実績】日本政府観光局、運輸局、全国の都道府県、羽田空港、成田空港、JRグループ等





台湾人・香港人向け日本情報サイト「樂吃購(ラーチーゴー)!日本」

URL: https://www.letsgojp.com/(https://www.letsgojp.com/)

日本人向け台湾情報サイト「美麗(メイリー)!台湾」

URL:https://meilytaiwan.com/

タイ人向け日本情報サイト「JapaiJAPAN(ジャパイジャパン)」

URL:https://japaijapan.com/