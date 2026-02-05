【チーズガーデン】昨年ご好評いただいた“白いベイクドチーズケーキ”が今年も登場　とろけるような口どけと無垢な味わい『御用邸ホワイトチーズケーキ』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『御用邸ホワイトチーズケーキ』を2026年2月18日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで数量・期間限定で発売いたします。

昨年2月に初登場し、ご好評いただいた『御用邸ホワイトチーズケーキ』は、チーズ本来のミルク感、コク、酸味のそれぞれの特徴が感じられる、とろけるような口どけの白いベイクドチーズケーキです。チーズガーデンが30年紡いできたチーズケーキ作りの技術と製法を生かし、良質なクリームチーズを世界中から集め独自のレシピで配合し、特徴の異なる数種類のチーズをブレンドした生地を職人が一つひとつ丁寧に焼き上げます。特注の手焼き窯で職人が焼き加減を見極めて、白く焼き上げる工程は難易度が高く、製造数量が限られるため、数量・期間限定で販売いたします。



チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

【クリームチーズのコク、ミルキー感、心地よい酸味が調和した『御用邸ホワイトチーズケーキ』】

ベイクドチーズケーキでありながら白くしっとりと焼き上げた、深いコクのあるクリームチーズの味わいをそのままに、ミルク感、クリーミー感が楽しめます。口に入れると、チーズのコクや優しい甘み、程よい酸味の余韻がひろがります。そのままでのお召し上がりはもちろん、冷やしてお召し上がりいただくと、生地の濃密度が増し、さらにしっとりとした食感と爽やかな風味、なめらかな口当たりをご堪能いただけます。

常温でお持ち帰りいただけるため、ご自宅でのスイーツタイムや、手土産、贈り物などにぴったりの一品です。

＜商品概要＞

商品名：御用邸ホワイトチーズケーキ

販売価格：1,880円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～4月下旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※色味に個体差が出る場合がございます。

【カフェ店舗限定メニュー『季節の御用邸パフェ ホワイト』販売】

クリーミーな味わいが楽しめるなめらかな食感のパンナコッタに、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ねました。上には『御用邸ホワイトチーズケーキ』と『御用邸ホワイトショコラチーズクッキー』をのせ、ご注文ごとに、その場で削るグラナパダーノ※をトッピングして仕上げるパフェです。チーズのコクやミルク感、爽やかな酸味と、パンナコッタやクッキーの食感など、それぞれの味わいと相まった美味しさをお楽しみいただけます。

※上品なコクとミルク感があるイタリア生まれのチーズ

商品名：季節の御用邸パフェ ホワイト

販売価格：900円（税込）

販売期間：2026年2月18日（水）～4月下旬（予定）

栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉県：シャポー船橋店

埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

群馬県：イオンモール太田店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※販売店舗が変更になる場合がございます。

【ホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』2月16日（月）より発売】

ホワイトデーシーズン限定カフェドリンク『Sweet White Fromage』 は、ホワイトカラーが印象的な、ホワイトデーシーズンを華やかに彩るチーズスイーツドリンクです。

- ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク 900円（税込）- ホワイトショコラフローズンフロマージュ 850円（税込）- フロマージュホワイトショコラ 750円（税込）

チーズガーデンこだわりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」などをのせた、パフェのようなビジュアルも楽しめる飲むチーズケーキドリンク「ホワイトショコラレアチーズケーキドリンク」や、香ばしいヘーゼルナッツとミルキーなホワイトショコラ、那須本店に併設する工房で製造しているチーズフォームが生み出す、まろやかで深みのある味わいのフローズンフロマージュドリンク「ホワイトショコラフローズンフロマージュ」、深みあるまろやかな甘さのホワイトショコラミルクとヘーゼルナッツの豊かな風味、チーズのミルク感が楽しめる温かいドリンク「フロマージュホワイトショコラ」の 3 品を販売いたします。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/