Security MOTION 2026 Springに登壇経営会議を軸にしたPSIRTによる脆弱性管理の実践事例を紹介

株式会社神戸デジタル・ラボ

情報セキュリティサービス「Proactive Defense」を提供する株式会社神戸デジタル・ラボ（兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長 玉置慎一、以下 KDL）は、2026年3月4日（水）にエムオーテックス株式会社（大阪市淀川区、代表取締役社長 徳毛博幸）主催のオンラインカンファレンス「Security MOTION 2026 Spring」にて、KDL Securityチームオーナー 松田康司が登壇することをお知らせします。

登壇の背景

近年、サイバー攻撃による被害が事業継続や企業価値に直結するケースが増えたことから、「セキュリティは経営課題である」という意識が定着しつつあります。一方で、脆弱性管理に関する判断が現場に委ねられ、属人化や場当たり的な対応に悩む企業は少なくありません。限られたリソースの中で、すべての脆弱性に同じ優先度で対応することは現実的ではなく、経営レベルでの意思決定と優先順位付けが求められています。

KDLでは、こうした課題に対し、PSIRT（Product Security Incident Response Team）を中心に、経営会議を軸とした情報共有と意思決定の仕組みを構築してきました。

脆弱性の情報を可視化し、事業リスクを踏まえて経営層と共有することで、対応方針の合意形成や継続的な改善につなげる取り組みを行っています。

今回の登壇では、PSIRT運用の実践者から、自社の取り組みを通じて得られた知見を共有することで、同様の課題に向き合う企業にとって一助となれば幸いです。

セッション内容

「経営会議が変えた脆弱性管理。

― PSIRTチームによる“継続改善”の仕組みと成果を公開」

本セッションでは、KDLが実践してきた「経営会議をハブとした脆弱性管理プロセス」について、以下のポイントを中心に紹介します。

● 脆弱性情報をどのように可視化・把握し、管理してきたのか

● 経営層と共有するための対応計画や合意形成のプロセス

● 改善サイクルを継続的に回すための工夫

● 経営参画によって生まれた文化変化や全社的な意識向上



実際の社内運用の流れや意思決定のプロセスを交えながら、組織として脆弱性管理を「仕組み化」するためのヒントをお届けします。ぜひご視聴ください。

登壇セッション概要

・イベント名 Security MOTION 2026 Spring

～AI時代における情報システム・CISOのリアルと、明日を守る選択とは？～

・開催日時 2026年3月4日（水）9:30～17:20

・開催形式 オンライン開催（Zoom／事前申込制）

・イベント公式サイト・お申し込みページ

https://marketingcommit.com/seminar_260304/motex_conference_kdl/

・主催 エムオーテックス株式会社

＜登壇セッション＞

・タイトル

「経営会議が変えた脆弱性管理。

― PSIRTチームによる“継続改善”の仕組みと成果を公開」

・時間 12:50～13:15

登壇者プロフィール

松田 康司（まつだ こうじ）

株式会社神戸デジタル・ラボ

Securityチーム オーナー

神戸大学工学部情報知能工学科卒。2014年にKDLに入社。ECサイト構築案件を担当するとともに社内のセキュア開発推進にも従事。現在は、情報セキュリティサービス「Proactive Defense」の提供を担うSecurityチーム オーナー、PSIRTチームおよび全社のセキュア開発を推進する生産技術チームを兼任。

コミュニティ活動として、OWASP Kansaiボードメンバー、アルティメットサイバーセキュリティクイズ実行委員を務める。

「Security MOTION 2026 Spring」概要

―― 現場で得られた"実践"を、次の意思決定につなげる。

昨今、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化や、クラウド・SaaSの普及、業務変革の加速などを背景に、企業を取り巻くセキュリティ環境は大きく変化しています。

「セキュリティは経営課題である」という認識が広がる一方で、人材・時間・予算といったリソース不足は、依然として多くの企業にとって大きな課題となっています。

本カンファレンスでは、CISOおよびセキュリティメーカー・ベンダーが立場の違いを越えて事例を持ち寄り、限られた条件の中で、何を優先し、どのような対策をしてきたのかといった、各社のリアルな取り組みをご紹介します。

形式論にとどまらない実践知を通じて、明日からの運用改善はもちろん、2026年に向けたセキュリティ戦略設計や意思決定のヒントをお届けします。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 神戸デジタル・ラボ

代表者 ：代表取締役社長 玉置慎一

所在地 ：〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町72番地 新クレセントビル

設立 ：1995年10月

資本金 ：5,000万円

従業員数：171名（2026年2月1日現在）

URL ：https://www.kdl.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 神戸デジタル・ラボ

デジタルビジネス本部 原田（はらだ）、松田（まつだ）

proactivedefense-support@kdl.co.jp / 電話：078-327-2280

※テレワーク推進企業です。メールでご連絡いただけますと幸いです。

取材など随時対応しますので、お気軽にお問い合わせください。