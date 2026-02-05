StoryHub、スマホ1つで高品質な記事がつくれる「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）をリリース

StoryHub株式会社

オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub（ストーリーハブ）」（以下、StoryHub）を提供するStoryHub株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：田島 将太、以下、当社）は、「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）をリリースいたしました。「質問項目の自動作成」や「インタビュー中の追加質問提案」から、「記事の作成」までを一気通貫でサポートすることで、独自性の高いストーリーを誰もが発信できる世界を目指します。

■ StoryHubインタビュー（β版）開発の背景

生成AIの登場で多くのコンテンツが作成できるようになったことで、一次情報の価値がますます高まっています。デジタルニュースレポート2025（※）によると、ニュースにおけるAIの活用について、AIによってニュース制作コストが削減され、より最新の情報が得られる一方で、透明性、正確性、信頼性が低下すると予想しており、真偽確認のために公式サイトなどを訪問することが明らかになっています。

信頼性の高い一次情報を収集することの重要性が高まる一方、その収集手段である「インタビュー」には、課題も多いのが実情です。特にインタビュー経験の少ない方にとっては、インタビューで「何を、質問すべきか」「時間配分は大丈夫か」「インタビューした結果をどう記事にするか」などは大きな課題です。

StoryHubインタビュー」は、こうした一次情報の収集をサポートするべく開発いたしました。インタビュー目的や相手の情報から質問を作成するだけでなく、インタビュー中の追加質問の提案、記事の作成支援など、準備から記事化まで一気通貫でサポートすることで、インタビュー時の不安を解消し、信頼性の高いストーリーを発信する支援を行います。

（※）Overview and key findings of the 2025 Digital News Report

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2025-06/Digital_News-Report_2025.pdf

■ StoryHubインタビューアプリ（β版）の特長

「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）は、インタビューの準備から実施、振り返り、記事化までをAIがサポートするインタビュー支援アプリです。StoryHubをご利用の方であれば、どなたでもご利用いただけます。

「StoryHubインタビュー」アプリ（β版）の主な特長は以下の3点です。

特長1：インタビュー目的に合わせて質問項目を1分で自動で作成

インタビュー前に、インタビュー目的を入力するだけで、AIが自動で質問項目を作成。

ご自身で質問を追加・変更・削除することも可能です。

インタビュー目的やインタビュー対象者を入れると自動で質問項目を作成。質問の追加も行えます。特長2：インタビューの進捗状況がわかる＆追加質問を提案

インタビュー時の困りごとにも多い「どこまで質問したかわからない」問題。StoryHubインタビューでは、質問済みの項目にチェックがつき、簡単な要約も生成してくれるため、質問の取りこぼし予防や振り返りに役立ちます。

また、文脈にあった深掘りや追加の質問を提案する機能も標準実装。「時間が余ってしまった」「どう深掘りすれば良いのかわからない」というようなインタビュー中の不安を解消します。

StoryHubインタビューでは、インタビュー中の会話をもとに追加質問を提案します。特長3：インタビュー ～ 記事作成までワンストップで実現

インタビュー後に記事を作成する際にストレスになるのが情報の整理。パソコンへの音声アップロード、文字起こし、構成検討など記事作成前の名もないタスクに時間もかかり、心理的にも負担になります。

StoryHubインタビューでは、インタビュー後1クリックで、音声アップロードから初稿作成までを実現できる機能を搭載。インタビュー直後や移動中に記事の初稿を作成でき、記事作成の負担を軽減します。

録音データはStoryHubに自動連携。そのままアプリから記事を作成することも可能です。

■ 今後の展望

StoryHubは、一次情報の「収集」から、コンテンツの「制作」「流通」を行い、マーケットの反応を「学習」することで、次の「企画」や「改善」につながるという、情報流通の一連の循環を支えるべく、機能・サービスを拡大予定です。これまで当社がStoryHubを通じて提供してきた「制作」工程支援、今回のインタビューアプリで提供する「収集」工程に加え、「流通」「学習」などをサポートする機能・サービスを提供し、誰もがストーリーをつくれる社会を目指します。

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」とは

「StoryHub」は、コンテンツライフサイクルの課題を解決する、オールインワンAI編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

- サービス名：StoryHub（ストーリーハブ）- サービスサイト：https://storyhub.jp/- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）

■ 会社概要

StoryHub株式会社は「価値あるストーリーを共創するハブになる」をミッションに、オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」を開発・運営するスタートアップ企業です。良質なストーリーが豊富に生み出され、流通するためのハブとして、「知ってよかった」と思える瞬間を生み出すことを目指しています。

- 会社名：StoryHub株式会社- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F- 企業サイト：https://corp.storyhub.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp