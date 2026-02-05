【春の集まりをもっと楽しく！】KFCの大人気チキンが、600円もおトクに楽しめる♪「春のチキン祭りパック」2月12日(木)から3月10日(火)まで期間限定販売

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「春のチキン祭りパック」を、2月12日(木)から3月10日(火)まで期間限定で販売します。

「春のチキン祭りパック」イメージ

冬の寒さも終盤を迎え、春の足音が聞こえ始める2月。KFCでは、春の集まりやお出かけを彩る「春のチキン祭りパック」を期間限定でご用意しました。

「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入った、食べ応え抜群のパックです。「オリジナルチキン」は、創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスを使用。KFC専用の圧力釜で高温調理することで、外は香ばしく、中はジューシーな味わいに仕上げています。「カーネルクリスピー」は、にんにく醤油で味付けした鶏むね肉を特製衣で包み込み、サクサクとした軽快な食感が魅力の一品です。

この2種類のチキンをたっぷり6ピース詰め合わせた「春のチキン祭りパック」は、通常価格※と比べて600円もおトク。寒さが和らぎ、心も軽やかになる春の季節に、ご家族やご友人との集まり、ピクニックのお供として、ぜひご活用ください。

さらに、「春のチキン祭りパック」をご購入いただいたお客さまには、うれしい特典をご用意しています。「ポテト(S)」、「ビスケット」、「カーネルクリスピー」、「チョコパイ」、または「コールスロー(S)」を、通常価格※より190円もおトクに追加でお買い求めいただけます。

この春は、KFCのおトクなキャンペーンで、おいしいひとときをお楽しみください。

※単品積上げ価格との差額です。

【商品概要】※価格は税込です。

■キャンペーン名：「春のチキン祭りパック」…1,200円(単品積上げ価格1,800円)

〔オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー3ピース〕

■販売期間：2026年2月12日(木)～3月10日(火)

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。

■追加でおトク(各2個390円)

「春のチキン祭りパック」をご購入いただくと、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー(S)」2個を、それぞれ390円でいくつでもお求めいただけます。

