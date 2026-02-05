ジャングリア沖縄 初の若者向けキャンペーン始動！春の沖縄を遊びつくす「春ジャン！」2026年2月7日（土）から実施　みんなで思いっきり遊んで笑って、最高な1日を

株式会社ジャパンエンターテイメント

都会にはない興奮と贅沢のテーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」を運営する株式会社ジャパンエンターテイメント（沖縄県名護市：代表取締役 CEO 加藤健史、以下ジャパンエンターテイメント）は、かけがえのない思い出を沖縄で作っていただきたいという想いから、2026年2月7日（土）から、16～24才を対象とした初の若者向けキャンペーン「春ジャン！」を実施します。期間中は、特別価格の入場チケットに加え、パークをより一層楽しめる身に着けグッズクーポン1,000円分をプレゼント。さらに、パーク内を巡回するインスタントカメラを持ったスタッフ（Navigator）に出会えたら、その場で記念撮影＆写真を1枚プレゼント。仲間との大切な思い出を特別な1枚として形に残します。この春、ジャングリア沖縄へのご来園をお待ちしております。

【キャンペーン概要】

若者に最適な体験がここに！ジャングリア沖縄で仲間との絆を深める思い出を

- 対象期間：2026年2月7日（土）～2026年4月5日（日）- 対象年齢：16～24才 身分証明書（運転免許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要※2001年4月2日～2010年4月1日生まれの方対象- 特別入場チケット：・春ジャン！1Dayチケット：5,800円（税込6,380円）/ 通常 税込6,930円から550円お得・春ジャン！パーク＆スパセットチケット：7,900円（税込8,690円）/ 通常 税込9,570円から880円お得- 特典内容：・カチューシャやプラッシュハットなどの身に着けグッズクーポン1,000円分プレゼント・インスタントカメラを持ったNavigatorに出会うと、その場で記念撮影＆最高の写真を1グループにつき1枚プレゼント- 購入方法：・オフィシャルWEBサイト（ https://junglia.jp/ ）：2026年2月5日（木）11時から販売開始・チケットブース：キャンペーン期間中は、当日購入可能- キャンペーン詳細ページ：https://junglia.jp/spring-junglia ※2026年2月6日（金）18時公開予定

2025年7月に開業したジャングリア沖縄は、やんばるの圧倒的な大自然を舞台に、沖縄旅行を最高にする興奮と贅沢な体験を提供します。絶景の前で仲間とカチューシャを付けて写真に収める瞬間、絶叫しながら笑い合うアトラクション、沖縄の食材を使用した絶品の食事体験、旅の思い出にひたりながら心も身体も癒されるスパなど、一生の思い出になる非日常空間で仲間との絆を深められる最高の場所です。

若者が選ぶ「学生国内旅行先ランキング」で沖縄が1位！

近年、沖縄は学生旅行先として、グループで楽しめるアクティビティの豊富さ、SNS映えするスポット、海外よりも気軽にいけるアクセスなどの理由から高い人気を集めています。卒業旅行はもちろん、春休みや夏休みなど、学生たちが仲間と特別な時間を過ごす舞台として、圧倒的な支持を集めています。

※出典：阪急交通社「学生旅行・卒業旅行におすすめの旅行先ランキング」

https://www.hankyu-travel.com/gakusei/ranking/（参照：2026年2月5日）

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）について

JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）は、神秘と生命力に満ちた世界自然遺産「やんばる」を擁する沖縄北部の圧倒的な大自然を舞台に、都会にはない興奮と贅沢の体験を通して沖縄の旅を変えるテーマパークです。コンセプトは、Power Vacance!!（パワーバカンス）。亜熱帯地域に位置する沖縄ならではの生命力に満ちた、見たこともない植物が生い茂るやんばるの大絶景を舞台に、その地にしかない体験を通して生まれる”興奮”と本物の自然に没入する”贅沢”が重なると、今まで経験したことのない”解放感”が人間の本能を貫き、人生最高に心が昂る“Power Vacance!!” を体験できます。

https://junglia.jp/

株式会社ジャパンエンターテイメントについて

2025年7月25日に開業した沖縄北部新テーマパーク「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」の企画・開発および運営を目的として2018年6月に設立（本社 沖縄県名護市）。「沖縄から日本の“未来”をつくる」をミッションとし、沖縄から日本の観光産業を変革すべく事業を進めている。

https://www.japan-entertainment.co.jp/