DATUM STUDIO、Snowflake Partner NetworkのAI データクラウド サービスパートナー「ELITE」に認定

DATUM STUDIO株式会社

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下、DATUM STUDIO）は、Snowflake合同会社（以下、Snowflake）のSnowflake Partner Network において、AI データクラウド サービス パートナーの最高位ランクとなる「ELITE」に認定されたことをお知らせします。

Snowflake AI データクラウド サービスパートナーについて

https://www.snowflake.com/en/why-snowflake/partners/all-partners/

Snowflake AI データクラウド サービスパートナーは、データクラウドにSnowflakeを選ばれたクライアントに対し、設計、開発、実装、運用までEnd to Endで支援いたします。

この度DATUM STUDIOが認定を受けた「ELITE」は、AI データクラウド サービスパートナーの中で最高位ランクのステータスです。

Snowflakeに関する専門的な知識と豊富な経験を有するプロフェッショナルなメンバーが多数在籍し、クライアントへの導入実績を積み上げたパートナーにのみ与えられる称号です。

2026年2月現在、日本国内企業で「ELITE」に認定されている企業は、DATUM STUDIOを含めて2社です。

当社は今後も、多様なSnowflakeプラクティスを有するパートナーとして、より一層クライアントのビジネスに持続的成長と新たな可能性を提供してまいります。

Snowflake合同会社 執行役員 パートナーアライアンス統括本部長 佐久間 圭氏のコメント

DATUM STUDIO株式会社の『ELITE』認定を、お祝い申し上げます 。同社は150名を超える高度な専門人材と40社を超える広範な導入実績を擁し、『Snowflake Intelligence』のローンチパートナーとして、お客様のAI活用を牽引されています 。生成AIとデータ基盤の融合が加速する中で、今回の認定はデータの設計・構築からAI本格利用までをEnd to Endで実行できる高い技術力・専門性の証です。今後もパートナーシップをさらに深化させ、お客様のデータドリブンな変革を強力に後押ししてまいります 。

DATUM STUDIO株式会社 代表取締役社長 武智 壮平のコメント

このたび、Snowflake AI データクラウド サービスパートナーとして「ELITE」に認定いただき、大変光栄に存じます。

当社は、データ基盤構築から分析・AI開発まで一貫したケイパビリティを有しており、Snowflakeとの協業を通じて国内の幅広い業界におけるお客さまのデータ活用を支援してまいりました。

今回の認定を追い風に、データとAIによるビジネス変革を加速させるとともにSnowflakeとのパートナーシップをさらに深化させ、お客さまに提供する価値をアップデートし続けます。

DATUM STUDIOにおけるSnowflakeサービスの取り組み

https://datumstudio.jp/snowflake/

DATUM STUDIOは、多様なSnowflakeプラクティスを有するパートナーに与えられる、AI データクラウド サービスパートナー最高位ランクの「ELITE」に認定され、これまで日本国内40社以上のクライアントに対して、Snowflakeの導入・運用を支援してきました。

また、生成AIを活用した多数の開発実績が評価され、Snowflakeが提供するAI搭載の企業向けデータエージェント「Snowflake Intelligence」の日本ローンチパートナーにも認定されています。

弊社には、150名以上のデータエンジニア・データサイエンティストが在籍しており、お客さまの経営課題を的確に捉え、解決策の提案から安定したデータ運用を実現するためのアーキテクチャを設計・構築します。また、Snowflakeを活用した分析サービスやCRMなどの各種システムとの連携による施策実行まで、End to Endでサポートします。

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地 ：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平