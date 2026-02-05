花束も、スマホで選んで待たずに受け取る時代へ。日比谷花壇が店頭モバイルオーダーをリニューアル。前年比 1.5 倍増の需要に応え、画像選択やラッピング指定、複数注文などの新機能を拡充。

株式会社LBB

株式会社日比谷花壇(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮島浩彰)と株式会社LBB(本社:大阪市中央区、代表取締役:宮本敦史 以下、LBB)は、モバイルオーダーのプラットフォーム「L.B.B. Cloud」を活用し、スマートフォン上で商品選択から決済までを完了し、店頭で商品を受け取れるモバイルオーダーサービスを、2026年 2 月 9 日(月)に全面リニューアルします。

日比谷花壇では、2022 年のモバイルオーダー導入以来、本サービスの利用件数が前年比約 150%と大幅な伸長を続けています。今回のリニューアルでは、LBBの柔軟なシステム基盤を活用することで、視覚的な商品選択や多様な決済手段への対応など、よりスマートで心地よい花贈りの体験を追求しました。

■日比谷花壇 店頭モバイルオーダーサービス 詳細ページ:

https://www.hibiyakadan.com/ext/shop/mobileorder/

※2 月 9 日(月)公開予定

生花店におけるモバイルオーダーは、業界全体でまだ新しい試みの段階にあります。日比谷花壇では 2022 年の導入以来、「隙間時間に予約ができ、店頭で待たずに受け取れる」利便性が多くのお客様に支持されてきました。特に直近の「成人の日」においては、若年層を中心にモバイルオーダーの利用が急増するなど、新しい世代の間でもスマートに花を贈るスタイルが定着しつつあります。

今回のリニューアルは、単なる手続きの効率化ではなく、「注文の難しさ」や「時間の制約」といった花贈りへのハードルを解消することを目的としています。理想の商品を迷わず選べる直感的な操作性と、当日の待ち時間をなくすスマートな受け取りを両立させることで、選ぶ時からお受け取りまで、花を贈るすべての時間をより心地よい体験へと進化させました。

≪リニューアルのポイント≫

商品イメージから選べる、分かりやすい操作画面

カテゴリー(用途)別にラインアップされた商品画像を見ながら、希望のスタイルを視覚的に選べるため、初めての方でも安心してオーダーいただけます。

想いを色に託すラッピング指定

新たにラッピングカラーの選択肢を追加。贈る相手のイメージや「推しカラー」に合わせたこだわりを、スマホ上で簡単に反映できます。

スマホ決済拡充と複数注文で、誰もが使いやすく

複数個の一括注文への対応に加え、PayPay 決済を新たに導入。会員登録の手間やクレジットカードの有無を問わず、学生の方からビジネスパーソンまで、誰もが使い慣れた方法で事前に支払いを済ませることができます。当日はレジに並ばず、指定の時間に受け取るだけの快適な体験を実現しました。

■本リリースに関する問い合わせ先

株式会社LBB 山本あかね 06-6777-7115

メールアドレス：pr@lbb.co.jp

https://lbb.co.jp/(https://lbb.co.jp/)

≪今後の展望≫

日比谷花壇は、今後「L.B.B. Cloud」を通じて、より多様なニーズに応えるためのアップデートを予定しています。

・多言語対応の推進

インバウンド需要にもスムーズに対応できるよう、多言語表示機能を実装予定です。

・決済手段のさらなる拡充

現在導入している決済方法に加え、国内外の主要な決済サービスを順次追加し、あらゆるお客様が迷わず支払える環境を整えます。

・動画による商品紹介

静止画だけでは伝わりにくい花の立体感やサイズ感をよりリアルに感じていただけるよう、動画による商品解説機能の導入

を検討しています。

「じっくり相談したい方は店頭で、予定に合わせて準備したい方はモバイルオーダーで」。日比谷花壇はこれからも、お客様一人ひとりに寄り添った心地よい花贈りの時間を追求してまいります。

≪日比谷花壇 店頭モバイルオーダーサービスリニューアル 概要≫

リニューアル日:2026 年 2 月 9 日(月)

対象店舗:全国の HIBIYA KADAN、Hibiya-Kadan Style ※一部店舗除く

ご注文受付:各店舗の指定時間まで(最短 3 時間前～)

※店舗状況や商品により、受付締め切り時間は変動します。最新の受付状況はモバイルオーダー画面上にてご確認ください。

お支払い方法:PayPay、各種クレジットカード

ご利用方法:各店舗ホームページ内の店頭サービス「モバイルオーダー」よりアクセス。会員登録不要。

└日比谷花壇店舗ホームページ:https://shop.hibiyakadan.com/

株式会社 LBB について:https://lbb.co.jp/

お客さまのスマートフォンを利用し、注文から決済、EC 機能まで対応したモバイルオーダーシステムを開発。飲食店をはじめイベントやアパレルなどの小売業態に向け、ローコードでカスタマイズ性の高いサービスを提供しています。“Less, But Better.”(より少なく、しかしより良く)をテーマに新しい消費の創造を目指しています。

株式会社日比谷花壇について:https:// hibiya.co.jp/(https://%20hibiya.co.jp/)

1872 年創業、1950 年に東京・日比谷公園本店の出店後、株式会社日比谷花壇を設立。現在、全国約 190 拠点で展開。ウエディング装花、店舗及びオンラインショップでの個人/法人向けフラワーギフト・カジュアルフラワーの販売、お葬式サービス、緑を通じた暮らしの景観プロデュース、フラワー

グラフィックサービス、地域のまちづくり事業等を行っています。今後も花や緑の販売、装飾にとどまらず、暮らしの明日を彩り、豊かなものへと変えていく提案を続けていきます。

画像は、以下サイトにアクセスいただきダウンロードして記事にご利用いただくことができます。

報道資料用画像 ダウンロード先:https://hibiya.co.jp/photo/