「BLISSTIA SUITES &RESORT 沖縄恩納村」2026年2月6日（金）一般販売開始

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯島 一暢）、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明）、日鉄興和不動産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三輪 正浩）は、沖縄県国頭郡恩納村において開発を進めておりました「BLISSTIA（ブリスティア） SUITES & RESORT 沖縄恩納村」（以下、「本物件」という）につきまして、2026年2月6日（金）より一般販売を開始いたしますので、お知らせいたします。

なお、本物件は5月下旬竣工予定、7月に開業を予定しております※2。

※1 2024年８月時点。株式会社工業市場研究所調べ

※2 運営は株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）

本物件は、沖縄本島・西海岸中央部の高級リゾートホテルが林立する、日本屈指のリゾート地に誕生します。計画地は、鳥のさえずりや風に揺れる木々の音を聞くことができる豊かな原生林に囲まれており、敷地内からは沖縄西海岸の美しい海を望む、自然と眺望の双方に恵まれた希少なロケーションです。私たちはその希少性に着目し、まだ多くの方に認知されていない恩納村の「緑の美しさ」と、開放感あふれる海の景色を融合させたホテルの構想を進めてまいりました。沖縄西海岸では数少なくなった天然ビーチ「ムーンビーチ」へも徒歩5分以内という恵まれた立地に加え、真栄田岬をはじめとする多彩な観光資源を有する恩納村は、豊かな自然や美しい海岸線はもちろん、お食事やショッピングも充実しており、国内外からのお客様の多様なニーズにお応えする優れたエリアです。

■2026年2月より一般販売向け情報提供開始

本物件の公式サイトより一般販売に向け情報提供を開始いたします。資料請求につきましては公式ホームページを通じて三井不動産リアルティ株式会社までお問い合わせください。

＜公式ホームページURL＞https://www.blisstia-onnason.jp/ ※2月6日（金）12:00公開予定

周辺俯瞰図（イメージ）屋外インフィニティプール（イメージ）

- 日本屈指のリゾート地沖縄恩納村中心部での「ホテルコンドミニアム」としての分譲事業- 全室50平方メートル 以上のプレミアム仕様、寛ぎを提供する充実した館内施設- 那覇空港から車で約53分の好アクセスのリゾート環境- 環境との共生を目指した不動産開発

＜ホテルコンドミニアム 各商品の特徴＞

※3 賃料収入は稼働により変動します。

客室イメージ客室イメージ

【コンセプトについて】

BLISSTIAブランドは、「至福の歓び」を意味する“BLISS（ブリス）”から「リゾート（Resort）」と「日常（Life）」をシームレスに結び、よりプレミアムな人生を叶える「生き方の最上級」の体験へ誘います。リゾートを人生の中心とする「Blissful Resort Life」を掲げ、ライフスタイルや価値観が多様化する時代に、豊かなリゾートが暮らしに溶け込む至福の「Resort Life」を贈ります。

■五感に訴える「BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村のおもてなし」

SIGHT：空とラナイ、海とビューバス、森とダイニング＆バー、星とプール。美しい海や木々に囲まれ、沖縄にとけこむ

TOUCH：「やちむん」「花織」「ミンサー織」などの伝統工芸に触れ、伝統芸能や土地の方々に出会う旅

HEARING：木々の音色や小鳥のさえずりなどのここちよい自然の音色がホテルを包み込む

TASTE：古くから伝わる医食同源の思想「ぬちぐすい」。歴史ある知恵と技に現代の感性を重ねた沖縄料理を堪能

SMELL：館内を包み込むオリジナルアロマやラナイで感じる潮香が滞在の想い出として記憶に刻まれる

■全室プレミアム仕様。くつろぎを提供する充実した館内施設

全室50平方メートル 以上のプレミアム仕様、160平方メートル を超えるラグジュアリータイプまで、様々なルームプランを設けました。

ハワイ語で「大型のバルコニーやテラス」を意味する「ラナイ」を客室に併設。奥行き3mの広々とした「ラナイ」では、遥かな眺望と開放的な空間をお楽しみいただけます。オーシャンビューの客室からは美ら海、フォレストビューのお部屋からは恩納村の原生林を見晴らし、光と風と開放感を満喫できる、オープンエア・スペースでお過ごしいただけます。

■その他、施設紹介

＜エントランス・ロビーラウンジ＞

沖縄固有の建築様式「グスク（城塞）」を範とした格式あるエントランス。

エントランスを抜けると、”琉球の風“が心地よい開放感あふれるロビーでお客様をお迎えいたします。

＜メインダイニング 森 “MUI”>

沖縄の雄大な自然を望み、優雅なひと時をお楽しみいただけるダイニングレストラン。四季折々の地元食材をふんだんに使用したこだわりメニューは、素材本来の味わいを存分にご堪能いただけます。ゆっくりとした空間の中で、心温まるサービスとともに、特別な時間をお過ごしください。

＜プールラウンジ＞

日常の喧騒から離れ、心を豊かにする特別な場所。アフタヌーンティーやバータイムとその時々の移り変わる空間と時間をゆっくりとお過ごしいただけます。

＜屋外プール・屋内プール＞

屋外に恩納村の原生林が目の前に広がる屋外インフィニティプール。そよ風に揺れる木々の葉音、小鳥のさえずり、ここちよい自然の音色が心と体を癒す丘上のプールです。一年を通じて心地よい温度の温泉を使用しているため、季節を問わずこの絶景をお楽しみいただけます。また、屋内にも屋内プールをご用意しているため、雨天時でも癒しの時間をお過ごしいただけます。

エントランスホールメインダイニング 森 “MUI”屋内プールプールラウンジ大浴場

※写真は全てイメージです

■環境負荷低減の取り組み

本物件では、LED器具の全面採用、空調換気容量の適正化、地域植生に根差した外構植栽計画、琉球石灰岩の仕上材利用や敷地内の搬出土壌を使用した湯呑の作成による、資材の地産地消の実現などにより、環境負荷低減を実現しました。

これらを含めた一連の取り組みにより、ZEB Oriented認証 ※4を取得予定です。

※4【ZEB認証 概要】

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称（呼称は「ゼブ」）で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことです。建物の中では人が活動しているため、エネルギー消費量を完全にゼロにすることはできませんが、省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーをつくることで、エネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることができます。

ZEB Oriented（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル・オリエンテッド）

延べ面積10,000平方メートル 以上で用途ごとに規定された一次エネルギー消費量の削減を実現し、更なる省エネの実現に向けた技術を導入している建物のことを指します※5。

※5出典 https://www.env.go.jp/earth/zeb/about/index.html

■地図

■概要

ホテル運営 公式HP：https://www.granvista.co.jp/blisstia-okinawa-onnason/

■SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

私達は今後もひとつひとつ丁寧な開発を行い、都市に暮らす人々の生活利便性や、働き方・暮らし方の多様性に応えるために、時代に合わせた建物を提供することで、人々が安心して働けるまちづくりに取り組み、社会貢献を意識した開発に取り組んでまいります。

なお、本リリースの取り組みはSDGsにおける以下の目標に貢献しています。

目標7 ：省エネ、長寿命のLED照明を設置し、空調換気容量を適正化することで、消費

エネルギーの削減を行います。

目標8 ：Wi-Fi、ランドリーを設置し、過ごす人・働く人に快適な環境を整備します。

目標11：街並みや景観に配慮した外構・植栽計画により、地域の街づくりや景観の向上に寄与

します。

目標12：現地石材・資材の再利用を行い、環境資源を有効に活用します。