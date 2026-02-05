バレンタイン＆ホワイトデー2日間限定　ゆとりろ軽井沢ホテルにホワイトチョコファウンテンが登場！

株式会社リロバケーションズホワイトチョコレートファウンテン

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「ゆとりろ軽井沢ホテル（所在地：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉1276）」は、バレンタイン＆ホワイトデーに、皆様に特別なひとときをお過ごしいただけるよう2026年2月14日・3月14日の2日間限定でご夕食時にホワイトチョコレートフォンデュを提供いたします。

ゆとりろ軽井沢ホテル公式サイト：https://www.yutorelo-karuizawa.com/(https://www.yutorelo-karuizawa.com/)

バレンタイン＆ホワイトデープラン：https://x.gd/ANZwe(https://x.gd/ANZwe)

ゆとりろ軽井沢ホテルは、「美Style～信州ダイニング～」をコンセプトに信州の地の食材を使ったゆとりろ流創作フレンチをはじめエステやヨガ、岩盤浴などを堪能いただけるリゾートホテルです。



今回ご提供のホワイトチョコレートフォンデュはマシュマロやミニシュー、フルーツと共にご夕食時のビュッフェにてお愉しみいただけます。

こちらは対象日のご夕食付プランであれば、何れのプランでもご利用いただけます。

さらに、当日のご利用が難しい方にもバレンタイン＆ホワイトデーシーズンを愉しんでいただけるよう、こだわりチョコレートや軽井沢お土産、割引特典付きのお得なプランの販売もございますので、ぜひこの機会にご利用ください。

バレンタイン＆ホワイトデープラン

レストラン

プラン名：基本プランが最大15％OFF／バレンタインを心ゆくまで楽しむ3大特典付き＜★ルミエール＞

宿泊期間：2026年2月14日～3月14日

特典：

・《Minimal》チョコレートバー（1組につき1枚）

・ワンドリンクサービス

・軽井沢のお土産スイーツ

価格：14,960円～（2名利用時の1名様料金・税込）

予約・詳細：https://x.gd/ANZwe

《Minimal》チョコレートバー

ゆとりろ軽井沢ホテル 施設概要ニーズに応える多彩な＜客室＞信州の地の食材を愉しむ＜お食事＞軽井沢で愉しむ＜温泉＞香りに癒される ＜アロマサロン＞心身ともにリフレッシュできる＜岩盤浴＞暖炉の炎に癒される＜ラウンジ＞

ゆとりろ軽井沢ホテル｜概要

住所： 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉1276

TEL：0570-783-233 客室数：39室

主な館内設備：大浴場、岩盤浴、レストラン、ラウンジ、アロマサロン

アクセス： しなの鉄道 中軽井沢駅から車で約10分

公式サイト：https://www.yutorelo-karuizawa.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_karuizawa/

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」などをはじめとした、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式X：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業

/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

企画制作ユニット

メディアソリューショングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/