「キリングッドエール」より、限定メッセージ缶を発売綾瀬はるかさんをはじめとしたブランドリーダーが“日本を明るくしたい”思いを込める

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「キリングッドエール 限定メッセージ缶」（350ml缶、500ml缶）を3月3日（火）より全国で期間限定発売します。

「キリングッドエール（以下、グッドエール）」は、ビールの力で人と人をつなぎ、もっと明るく前向きな未来をつくりたいという思いで日本中に明るさをつないでいくビールとして、2025年10月に誕生しました。2025年12月には、年間販売目標※1の約2.2倍となる130万ケース※2を達成し、多くのお客様に支持をいただいています。

飲んだ時から気持ちが満たされる”まったく新しい”おいしさ※3と手が届きやすい価格を両立した商品設計や、気持ちを明るくするコミュニケーションの他に、日本の未来を明るくするアクションである「グッドエールJAPAN」への共感も、好調要因の一つとなっています。2025年10月以降の活動による寄付金総額はすでに2,800万円※4を超え、2025年～2026年目標である4,000万円の約7割を突破しています。当活動の専用サイトにアクセスいただいたお客様の「グッドエール」再購買意向は約9割と高いことも分かっており※5、ブランドに込めた思いについても多くのお客様に共感いただけています。

※1 発売当初の年間販売目標に対して ※2 大びん換算 ※3 当社ビール比

※4 2026年2月3日時点 ※5 当社調べ

今回、日本中のお客様へ、気持ちが明るくなるちょっと特別な時間をお届けしたいという思いを込めて、「グッドエール」から初めてメッセージ缶を発売します。ブランドリーダーを務める綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴さん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんの4名が、ブランドの志に共感し “日本を明るくしたい”という思いを乗せた手書きメッセージを、パッケージ裏面にデザインしました。本メッセージ缶の発売によって、一人でも多くの方にちょっとした日常のご褒美として「グッドエール」を手に取っていただき、これまでにない「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した満足感のある味わいをお楽しみいただくことで、お客様が明るく満たされるひと時を創出します。

当社は「グッドエール」を通じて、これまでにないビールの新しい価値をお客様にお届けし、ビール市場のさらなる魅力化・活性化を推進していきます。

●パッケージ

「グッドエール」の志に共感した4名のブランドリーダーの、“ビールの力で日本を明るくしたい”という思いを込めた手書きメッセージを配したデザイン。

・缶裏面に、各ブランドリーダーからのメッセージとサインを入れています。

・各容量につき2種類が6缶パックにランダムに梱包されています。

350ml缶：綾瀬はるかさん、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴さんのメッセージ・サイン

500ml缶：浜辺美波さん、鈴木亮平さんのメッセージ・サイン

・缶裏面の二次元コードから「グッドエールJAPAN」の専用サイトに遷移できます（通常品と同様です）。

●中味

「フルーティな味・香り」と「後味の良さ」を両立した、満足感のある味わい（通常品と同様です）。

●「グッドエールJAPAN」について

「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を支援する取り組み。47都道府県の自治体と連携し、売上の一部を活用しながら支援を行います。つながりが希薄化する現代に、人と人をつなぐビールの力で日本各地の地域コミュニティを元気にする活動を、できることから少しずつ支援しています。

●「グッドエールJAPAN」への参加方法

１. 「グッドエール」をご購入いただくと、 350ml 1缶につき0.5円、500ml 1缶につき0.8円が自動的に寄付されます。

２. また缶の裏面に印字された二次元コードなどから専用サイトにアクセスすると、1日1回0.5円分の“エールコイン”が無料で付与され、応援したい自治体を選んで寄付することが可能※6です。

３. 専用サイト上では、本取り組みの寄付総額を確認できるほか、各自治体に応援メッセージを投稿できる機能があります。さらに「グッドエールJAPAN」への参加証明書をSNSでシェアすることも可能です。

※6 “エールコイン”での寄付金額には上限がございます

「グッドエールJAPAN」専用サイト：https://goodale.kirin.co.jp/

-記-

1．商品名 「キリングッドエール 限定メッセージ缶」

2．発売地域 全国

3．発売日 2026年3月3日（火）

4．容量・容器 350ml缶・500ml缶

5．価格 オープン価格

6．アルコール 5％

7．純アルコール 350ml缶：14g、500ml缶：20g

8．製造工場 キリンビール取手工場、滋賀工場、岡山工場（予定）