株式会社プレックス、士業・ITエンジニア向けの人材紹介サービス「プロライズ キャリア（PRORISE CAREER）」リリースのお知らせ

株式会社プレックス

株式会社プレックス（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 俊、以下当社）は、士業およびITエンジニアに特化した転職支援サービス「プロライズキャリア（PRORISE CAREER）」を2026年2月より正式に提供開始いたしました。

サービスサイト：https://plex-agent.com/

■ リリースの背景

日本では現在、人口減少やデジタル化の加速により、専門性を持つ人材の需要が急速に高まっています。中でも、税理士・弁護士・公認会計士などの士業領域や、ITエンジニア・開発者といったテクノロジー領域では、従来の人材紹介サービスだけでは十分にマッチングが成立せず、「スキルの価値が正しく評価されない」「成長環境にアクセスできない」「キャリア選択に戦略が持てない」といった課題が表面化しています。

当社はこれまで、物流・建設・製造など日本のインフラを支えるエッセンシャルワーカー産業において、人材紹介・採用支援事業を展開してきました。その知見を活かし、今後は高度な専門職が自らのスキルを最大限発揮し、納得して働ける選択肢を届けるプラットフォームとして、新たに「プロライズキャリア（PRORISE CAREER）」を立ち上げました。

■「プロライズ キャリア（PRORISE CAREER）」の特徴

１. 士業・ITエンジニアに特化した専門チーム

プロライズ キャリアでは、領域に精通したキャリアアドバイザーが一人ひとりの経歴や志向を深く理解し、最適なキャリア選択をサポートします。

一般的な人材サービスと異なり、「士業」「ITエンジニア」という高い専門性を持つ職種に専任チームを配置。最新の業界トレンド・報酬水準・転職市場の需給状況まで網羅的に把握した上で、単なる求人の仲介ではなく、専門領域に最適化された支援を提供します。

「専門職だからこそ、理解されないまま進められる転職活動」をなくし、価値に見合う環境・役割・評価への接続を実現します。

２. キャリア戦略設計から伴走

プロライズ キャリアが重視するのは「点（転職）」ではなく「線（キャリア）」です。

短期的な選択に留まらず、3年後・5年後・10年後の理想像から逆算した意思決定を支援します。

- 自分の市場価値はどこにあるのか- 今の経験で目指せるキャリアは何か- 専門性を磨くか、マネジメント・事業推進へ進むか- 「転職か／今の職場で成長するか」どちらが正解か

こうした問いに向き合いながら、プロとしてのキャリア戦略を共に描き、必要に応じてスキルマップ作成・ロールモデル提示・次のキャリアへの準備計画まで伴走します。

３. 非公開求人・紹介限定求人の提供

市場に出回らないポジションや、成長過程の企業が求める重要ポジションなど、独自のリレーションを通じて確保した非公開求人を多数保有しています。

- 大手法律事務所・税理士法人・監査法人- 上場企業・スタートアップ・DX推進企業- CTO直下の採用・新規事業の立ち上げ人材- フルリモート・副業可能・裁量型プロジェクト

掲載型サービスでは見つけられない、「スキルがある人だけが辿り着ける選択肢」へアクセスできるのが大きな特徴です。プロライズ キャリアは、求職者・企業双方にとって戦略性のあるマッチングを提供し、最適なキャリアと採用成功を実現します。

■株式会社プレックスについて

株式会社プレックスは、「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、エッセンシャルワーカー産業の課題解決をはじめとして、人と企業の可能性を最大限に引き出す事業を展開する企業です。

2018年4月にドライバーの人材紹介から事業をスタートし、その後も、エッセンシャルワーカーの人材紹介を中心に対象職種を10以上に拡大し、2022年にはSaaS事業、2023年にはM&A仲介事業を開始。現在も、新たな事業が次々と立ち上がり続けています。

【株式会社プレックス コーポレートサイト】https://plex.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業

■プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：株式会社プレックス 広報 清水

電話：080-4444-6478（平日9時から18時まで）

Mail：pr@plex.co.jp