【ベクター・ジャパン】最新導入事例公開｜日立産業制御ソリューションズ、ベクター製品を活用した「AUTOSAR開発ソリューション」と「ARXML作成サービス」でビジネスを確立

ベクター・ジャパン株式会社

株式会社日立産業制御ソリューションズは「AUTOSAR開発ソリューション」および「ARXML作成エンジニアリングサービス」を新たな事業の柱として展開しています。ベクターのMICROSARや関連ツールチェーンを積極的に活用し、これまでの多数の実績と、ベクターの技術資格認定で裏付けられた高い技術力を強みに、OEMやサプライヤーが抱える課題の解決に取り組んでいます。

導入事例をダウンロード :https://www.vector.com/jp/ja/download/technicalarticle-hiics-vectorsolution/

ベクター・ジャパン株式会社について

電子システムの開発、CAN、車載Ethernetなどのさまざまなネットワークを構築するためのソフトウェアツール、組み込みコンポーネントを提供するリーディングカンパニーです。

車載Ethernet、E-モビリティ、AUTOSAR Adaptive、自動運転 (AD)、先進運転支援システム (ADAS)、コネクテッド、セーフティ／セキュリティ、Software-Defined Vehicle（ソフトウェア・デファインド・ビークル／SDV）、Vehicle OSなど、これまでにない先進技術が求められるなかで、ベクターは長年の実績と高い技術力に裏づけられた技術サービスを通じて、自動車業界をはじめ、あらゆる業界のソフトウェア開発者の方々に、組み込みシステム開発に必要なツールやソフトウェアコンポーネントを提供しています。

自動車開発分野におけるデファクトスタンダードとなっているベクターのソリューションは、商用車、建機、農機、航空宇宙 (アビオニクスネットワーク、ハイブリッド電動航空機)、鉄道、輸送、医療機器、産業機器 (インダストリー4.0、IIoT)など、他のミッションクリティカル分野の多様なニーズにも対応しています。

本社はドイツ（シュツットガルト）に在り、拠点はアメリカ、イギリス、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア、ルーマニア、スウェーデン、日本、中国、韓国、インド、ブラジルに広がり、世界14か国33拠点に4,500名以上の社員を擁しています。

お客様の期待に応え、共に課題を解決していくことが、我々のモチベーションであり、原動力です。

所在地（東京本社）：〒108-0075 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 31F

設立：1998年8月

代表取締役社長：丹野 清嗣

URL：https://www.vector.com/jp/ja/