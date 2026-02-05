＜Qoo10 「洋菓子」販売数ランキング＞間もなくバレンタイン！チョコレートアソートセットが人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、「洋菓子」の販売数TOP5*を発表いたします。

リンツの「リンドール」を詰め合わせたアソートセットが大人気！

まもなくバレンタインの時季となり、チョコレートに熱い視線が注がれています。年々減少する義理チョコに対し、本命へ予算を集中させる人が増えているようです。また、自分へのご褒美として、贈り物より高額なチョコレートでプチ贅沢なひと時を楽しむ傾向も見られます。

Qoo10の「洋菓子」ランキングでは、リンツ「リンドール」のアソート商品が数多くランクインしました。多様な味わいを堪能できる大容量セットが注目されています。

【1位】リンツ リンドール 選べるアソート／ショップ名：Lucky live

リンツのリンドールをミルク、ホワイト、ヘーゼルナッツなどの豊富なフレーバーから1個単位で選べる！

【2位】高級輸入チョコ 詰め合わせ／ショップ名：おとどけお菓子マルシェ June Faire

リンツのリンドールやゴディバなど、海外の人気チョコレート20種類以上を詰め合わせた、30個入りのお楽しみセット。

【3位】リンツ リンドール アソート6種 50粒セット／ショップ名：ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ

リンツのリンドールのアソートセット。ミルク、サーフィン、ホワイト、ヘーゼルナッツ、ストロベリー、ピスタチオの6種で、計50粒入り。

Qoo10「洋菓子」販売数ランキング[表: https://prtimes.jp/data/corp/22933/table/893_1_214f24296144d086dbaec18adafe6947.jpg?v=202602051151 ]

*Qoo10調べ データ抽出期間： 2025年12月11日（木）～2026年1月10日（土）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「洋菓子」カテゴリーの販売個数に基づいたランキングです。

映えも美味しさも！幸せを運ぶおしゃれなクッキー缶をご紹介

この時期の風物詩であるバレンタインでは、同性の友人へプレゼントを贈る人が増えており、定番のチョコレート以外のスイーツにも熱い視線が注がれています。中でも、愛らしいデザイン缶に入ったクッキーセットは、見た目の華やかさと確かな味わいで満足度が高く、手頃なサイズ感や活用度の高い外箱など、ギフトの優等生といえる存在で幅広い層に人気です。

今回は、幸せなひと時を演出してくれる、おしゃれで写真映えするクッキー缶をご紹介します。

リスと戯れる森のクッキー缶／ショップ名：ひかりのたね

バターの香りが豊かでくちどけの良い11種のクッキー。可愛いリスのモチーフで、心温まるご褒美にぴったりの一缶。

アトリエうかい フールセック クッキー缶／ショップ名：Ｑｏｏ10 Macaron店

鮮やかなジャムのクッキーや、香ばしい黒ごまがたっぷりのガレットなど個性あふれるラインナップ。美しいクラシカルな柄の缶も魅力。

メゾンデュミエル クッキー 詰め合わせ／ショップ名：パワーユニット

フランス菓子をベースにした、味も食感も豊かな7種のクッキー。どこか懐かしさが漂うレトロ缶にも注目。

Qoo10はこちら :

