《イベント情報》基調講演に株式会社圓窓 澤 円 氏ご登壇！ 2026年3月4日「Security MOTION 2026 Spring」開催

エムオーテックス株式会社

エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下MOTEX）は、2026年3月4日（水）、実践知から学ぶオンラインカンファレンス「Security MOTION 2026 Spring」を開催します。

―― 現場で得られた"実践"を、次の意思決定につなげる。

昨今、AIを悪用したサイバー攻撃の高度化や、クラウド・SaaSの普及、業務変革の加速などを背景に、企業を取り巻くセキュリティ環境は大きく変化しています。

「セキュリティは経営課題である」という認識が広がる一方で、人材・時間・予算といったリソース不足は、依然として多くの企業にとって大きな課題となっています。

本カンファレンスでは、CISOおよびセキュリティメーカー・ベンダーが立場の違いを越えて事例を持ち寄り、限られた条件の中で、何を優先し、どのような対策をしてきたのかといった、各社のリアルな取り組みをご紹介します。

形式論にとどまらない実践知を通じて、明日からの運用改善はもちろん、2026年に向けたセキュリティ戦略設計や意思決定のヒントをお届けします。

イベント詳細はこちら :https://www.lanscope.jp/seminar/260304_motex01/

■ 本イベントの見どころをご紹介

● 基調講演 株式会社圓窓 澤 円 氏 ご登壇！

マイクロソフト株式会社において、エバンジェリストとして長年にわたり最新ITテクノロジーに関する情報発信を行い、現在では様々な企業の顧問や社外取締役、エバンジェリストを担う、株式会社圓窓 代表取締役の澤 円 氏が基調講演にご登壇。生成AIの発展によりサイバー攻撃の高度化・巧妙化が進む現代において、サイバーセキュリティが企業経営にどのように関わり、すべてのビジネスパーソンはいかなる視点で向き合うべきかについて解説します。

● 各社の事例が集結！現場から学ぶセキュリティ対策

国内有数のサイバーセキュリティ企業が登壇し、現場で実際に効果を上げた“実践知”をご紹介。特別講演では、フリー株式会社 常務執行役員 CISO 茂岩 祐樹 氏にご登壇いただき、15年にわたるセキュリティ組織の立ち上げ・運用経験をもとに、実践的なセキュリティ組織の構築と運用のポイントについてお話いただきます。

●お申し込み・参加・アンケート回答者向け特典あり！

本カンファレンスでは、お申し込み、ご参加、ならびにアンケートへのご回答いただいた方を対象に、各種特典をご用意しています。

お申し込みいただいたすべての方は、後日アーカイブ動画をご視聴いただけるほか、当日ご視聴いただいた方には講演資料をご提供します。さらに、視聴後のアンケートにご回答いただくと累計3万ダウンロードを突破したセキュリティ指南本『セキュリティ 7つの習慣・20の事例』のPDFデータをお渡しします。

また、4セッションをご視聴いただいた方の中から抽選で20名様に、Amazonギフト券2,000円分をご提供します。ぜひご参加ください。

■ イベント概要

【開催日時】2026年3月4日（水）9:30～17:20

【開催形式】オンライン

【参加方法】事前申し込み制（無料）

■ プログラム

お申し込みはこちら :https://www.lanscope.jp/seminar/260304_motex01/[表: https://prtimes.jp/data/corp/10736/table/234_1_3e3a51eec5651d92c6776e8621e96f59.jpg?v=202602051151 ]

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。最新のプログラムは、Webページにてご確認ください。

お申し込みはこちら :https://www.lanscope.jp/seminar/260304_motex01/

■ エムオーテックス株式会社（MOTEX）について

MOTEXは国産のセキュリティメーカーとして、「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、LANSCOPEブランドのプロダクト・サービス提供を通じて、“デジタルセキュリティの課題から、人と社会を解放する”ことを目指しています。

「LANSCOPE（ランスコープ）」のプロダクト・サービスは、IT資産管理、情報漏洩対策、マルウェア対策といったエンドポイントセキュリティ機能に加え、総合的な診断・コンサルティングを通じ、お客様のサイバーセキュリティ課題の解決をトータルでご支援しています。

