食べ頃を迎えた「はっさく」を13店舗のシェフが特別アレンジ「フルーツ王国紀の川市のはっさくメニューフェア」開催

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

グラングリーン大阪 ショップ&レストラン（大阪市北区大深町）では、2026年2月13日（金）から2月28日（土）までの16日間、「フルーツ王国紀の川市のはっさくメニューフェア」を開催いたします。

本フェアでは、生産量日本一を誇る和歌山県紀の川市産の「はっさく」とコラボレーション。食べ頃のはっさくの魅力を楽しめる限定メニューを、館内および公園内施設の13店舗で提供します。

特設サイトURL：https://umekita.com/sc/sc-special/kinokawa-hassaku

※2月13日（金）から公開

グラングリーン大阪 ショップ＆レストランでは、関西の人気店が集結する大型フードマーケット「タイムアウトマーケット大阪」を始め、日本および世界の名店が多数出店しています。その各店舗のシェフが、日本や世界の美味しい旬の食材に着目。食材の魅力を引き出し、特別な一皿としてお客様にお届けする飲食フェアを、この度開催いたします。

本フェアの主役は、和歌山県紀の川市の「はっさく」。紀の川市産のはっさくは、11月から1月に収穫された後、約2か月間低温貯蔵することで酸味がほどよく抜け、甘みのバランスが最も整います。今が一番美味しく、食べ頃となる2月に、はっさくの魅力をより多くの方に知っていただきたいという想いのもと開催します。

今回提供するメニューは、すべて本フェアのために、シェフが考案した限定メニューです。はっさく1個半を贅沢に使ったかき氷や、天ぷらとアイスの意外な組み合わせを楽しむスイーツ、はっさくの果汁に漬け込んだチキンローストなど食事としても楽しめるグルメのほか、和歌山県産クラフトジンを使った大人の時間を彩るカクテルなど、はっさくの酸味・甘み・苦みのバランスの良さを活かした多彩なメニューをご用意します。

グラングリーン大阪 ショップ&レストランに足を運んでいただき、生産量日本一を誇る紀の川市産はっさくの魅力を存分にお楽しみください。

【16日間だけの限定メニュー】

はっさくを使った多彩なスイーツ・グルメを13店舗で展開

グラングリーン大阪 ショップ&レストランでは、今が旬の「はっさく」が楽しめるフェアを開催します。全13店舗がスイーツからグルメ、ドリンクまで多彩なはっさくメニューをこのフェア限定で提供。香り高いはっさくを贅沢に使ったかき氷や、食事としても楽しめるはっさくグルメ、爽やかなドリンクなど、この時期だけの特別なラインアップが揃います。

＜スイーツ＞

＜タイムアウトマーケット大阪＞

「はっさくのかき氷」

1,680円

ぎおん徳屋（南館地下1階）

※1日限定20食

使うはっさくは、なんと１個半！はっさくの魅力を存分に味わえるかき氷。はっさくを絞り、和三盆や皇室御用達の蜂蜜を入れた上品な甘さの果汁を回しかけ、さらにピールシロップを。味の変化を楽しめます。

「シューアイス天 はっさくソース掛け」

748円

寿司と天ぷら 鶴松 新 ～ARATA～（南館地下1階）

※1日限定5食、ディナータイムのみ

シューアイスの天ぷらに、さらにバニラアイスをプラス。その甘さにバランス良く寄り添うのが、シロップ漬けにしたはっさくの粒感のあるソース。ほのかな苦みとアイスのハーモニーをお楽しみください。

「はっさく大福」

1個800円

京都祇園 天ぷら圓堂（南館3階）

※1日限定5食

口の中でジュワっと広がるはっさくの酸味と白餡の品の良い甘さが幸福感を生む、爽やかな大福。注文を受けてからはっさくを包むため、求肥のやわらかさとはっさくのフレッシュさが際立ちます。

＜タイムアウトマーケット大阪＞

「はっさくのタルト」

1,380円

Seiichiro,NISHIZONO（南館地下1階）

※１日限定10食

蜂蜜でマリネしたはっさくを贅沢に約1個分使用した華やかなタルト。

驚く程ジューシーなはっさくに当店自慢のアーモンドをたっぷり使ったタルト台とコクのあるディプロマットクリームを合わせ、奥行きのある味わいに仕上げました。

「Carrot Cake Hassaku」

800円

Cafe Kitsune（南館1階）

はっさくのほろ苦さがシナモンの余韻と溶けあう、大人の味わいのキャロットケーキ。

別添えのサワークリームと合わせることで軽やかな後味をお楽しみいただけます。

「はっさくとローズマリーのウィークエンドシトロン」

700円

TALKS cafe & bar（うめきた公園 サウスパーク）

しっとりとした生地のパウンドケーキは、中に練り込んだローズマリーがアクセント。

トッピングのコンポートは、はっさくの風味、フレッシュな食感が存在感を放つ、テンションあがるスイーツです。

＜グルメ＞

「はっさくのフルーツサラダ」

1,100円

WARAYAKI bistro W（北館2階）

※14:30以降限定

はっさくの実をくり抜いた皮を器に見立て、はっさく、りんご、いちごをふんだんに盛り付けた華やかなサラダ。柑橘系のドレッシングとヨーグルトを混ぜ合わせた、ほのかな苦みを引き立てる一皿です。

「はっさく香る、塩麹チキンロースト」

2,200円（平日）/2,400円（土日祝）

Royal Garden Cafe（南館2階）

※ランチタイムのみ

チキンをはっさくの果汁と塩麹のマリネ液に漬け込み、石窯で焼き上げた一品。ローストしたはっさくには少し苦みがあるので、白ワインとのペアリングがおすすめ。

「ROASTED VEGETABLE PLATE SET」ロースト野菜とデリの盛り合わせ

セット2,200円 ※11:00～15:00

単品 1,850円 ※ワンドリンク・食事オーダーの方

MARGARET HOWELL SHOP & CAFE（南館1階）

彩り豊かな人気のグリルドベジタブルプレートに、オリーブオイル、白ワインビネガー、黒胡椒でマリネしたはっさくを合わせました。ロースト野菜とはもちろん、エンドウ豆のペーストとの相性も抜群！

「はっさくと梅真鯛（和歌山県産）サラダ」

980円

炉端・焼鳥・海鮮『七囲炉』（南館地下1階）

はっさくと鯛の爽やかなサラダ。

和歌山県産の梅真鯛は、梅酢エキス

を食べて育つため、旨みが豊かで

食感が良くサラダにぴったり。

柑橘系のドレッシングで、さっぱりと

した味わい。

＜ドリンク＞

＜タイムアウトマーケット大阪＞

「槙～KOZUE～はっさくのジントニック」

1,300円

Time Out Bar（南館地下1階）

※アルコールです

爽やかな香りを放つ和歌山県産の高野槙の葉をキーボタニカルに据えたクラフトジン「KOZUE」に、はっさく１個を使用した贅沢なジントニック。仕上げはタイムの葉を添えて。馥郁たる香りの奥深い味わい。

「自家製はっさくサワー」

700円

SIK eatery（うめきた公園 サウスパーク）

※アルコールです

はっさくをジャムにし、はっさくの酸味とほろ苦さを活かしたサワー。

「はっさくの杏仁豆腐」

500円

SIK eatery（うめきた公園 サウスパーク）

香り高い杏仁豆腐に、はっさくジャムを掛けた、爽やかな一品。

「はっさくジントニック」

980円

BRIANZA OSAKA（南館3階）

※アルコールです（ノンアルも可）

香りを立たせるため、皮ごと果汁を

絞るジントニック。ノンアルコールも

あり、ノンアルコールジン『NEMA』

を使用。

※価格はいずれも店内価格・税込み

※販売期間については各店舗へお問合せください

※内容は予告なく変更する場合がございます

※アレルギー情報に関するご質問は、各店舗までお問い合わせください。

「フルーツ王国紀の川市のはっさくメニューフェア」概要

開催期間：2026年2月13日（金）～2月28日（土）

開催場所：グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン館内および公園内施設 各所

内 容：生産量日本一を誇る和歌山県紀の川市産のはっさくを使用した特別メニューを、館内13店舗で展開します。

参加店舗：TALKS cafe & bar（うめきた公園 サウスパーク）、SIK eatery（うめきた公園 サウスパーク）、WARAYAKI bistro W（北館2階）、寿司と天ぷら 鶴松 新 ～ARATA～（南館地下1階）、炉端・焼鳥・海鮮 『七囲炉 』（南館地下1階）、Time Out Bar（南館地下1階）、ぎおん徳屋（南館地下1階）、Seiichiro,NISHIZONO（南館地下1階）、Cafe Kitsune（南館1階）、MARGARET HOWELL SHOP & CAFE（南館1階）、Royal Garden Cafe（南館2階）、BRIANZA OSAKA（南館3階）、京都祇園 天ぷら圓堂（南館3階）

U R L：https://umekita.com/sc/sc-special/kinokawa-hassaku

※2月13日（金）から公開

和歌山県 紀の川市のはっさく

日照時間が長く温暖な気候で栽培される紀の川市産はっさくは、酸味・甘み・苦みのバランスが程よく、玄人好みの果物として多くのファンを獲得しています。

はっさくは主に11月から1月にかけて収穫しますが、紀の川市産はっさくは出荷まで2か月程低温貯蔵庫で貯蔵します。貯蔵することにより程よく酸味が抑えられたまろやかな味になります。また、はっさくは美味しいだけではありません。 まるごと1個食べれば成人が1日に必要とするビタミンCが摂取できるほか、苦味成分の「ナリンギン」は高血圧の予防、美容やダイエットに効果があるとされています。また、果皮に含まれる注目の成分「オーラプテン」は他の果物よりも はっさくに多く含まれていることも特徴。

グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン概要

名称：グラングリーン大阪ショップ＆レストラン

所在地：〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号（南館）、6番38号（北館）、5番（サウスパーク）、 6番（ノースパーク）

営業時間：店舗により営業時間が異なります。施設ホームページをご確認ください。

U R L：https://umekita.com/sc/