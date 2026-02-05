温泉・スパ全9施設とコラボ！絶景×温泉で巡って楽しい“ととのい”を。三島スカイウォーク「空と湯の“ととのい”プラン」販売開始

株式会社フジコー

富士山を望む全長400ｍの大つり橋「三島スカイウォーク」（所在地：静岡県三島市、運営：株式会社フジコー、本社：静岡県三島市、代表：宮澤俊二）は、県内外の温泉・スパ全9施設とコラボレーションをした、絶景と温泉・スパで気持ちの発散を楽しめる「空と湯の“ととのい”プラン」は、2026年2月6日（金）より予約販売サイトを順次公開いたします。本プランは2月16日（月）から4月26日（日）の期間限定でお楽しみいただけます。

URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/44488/

静岡県は、環境省の温泉利用状況データに基づき、“静岡県の温泉利用宿泊施設数は2,263施設で、日本一となっています”と公表しており、温泉資源が豊富なエリアです※1。また、近年は、お出かけ・観光の過ごし方として“ととのい”や“ウェルビーイング”といった言葉が浸透し、景色を見るだけでなく、心身をリセットできる体験価値への関心が高まっています。（※1…引用元：2025年3月28日発表, 静岡県,「温泉利用宿泊施設数 日本一」, https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/information/myshizuoka/1002263/1040951/1011359.html）

三島スカイウォークでは“絶景と発散。”をコンセプトに、全長400mのつり橋から富士山と駿河湾を望む開放感あふれる絶景とアクティビティによる発散を届けています。そこでこのたび、当施設の絶景と発散に、温泉・スパでストレスを手放す時間（＝発散）をつなげることで、エリアと当施設の観光資源と観光トレンドが重なった「巡って楽しい“ととのい”」という新しい楽しみ方を届けられると考えています。

「空と湯の“ととのい”プラン」は、温泉・スパ全9施設と提携し、三島スカイウォークのつり橋入場チケットやロングジップスライドなどの体験コンテンツと、提携施設の入場料やお食事等がセットになった複数のプランを用意しています。提携施設には愛犬と楽しめる施設もあるほか、通常セット料金と比較して最大800円お得となるプランもご用意しました。温泉・スパは、伊豆や熱海だけでなく、箱根の施設とも提携しています。爽快なつり橋体験やアクティビティで体を動かした後に温泉やスパ・サウナなどで癒される、一日の流れを組み合わせた内容で、友人同士のグループ旅行や卒業旅行、ご家族や愛犬とのドライブなど、さまざまな旅のシーンで利用しやすいプランです。空と湯のどちらも贅沢に味わう、気持ちをほどく“ととのい”旅をどうぞお楽しみください。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■空と湯の“ととのい”プラン概要

名称：空と湯の“ととのい”プラン

販売期間：2026年2月6日（金）～4月26日（日）予定

プラン利用可能時期：2026年2月16日（月）～4月26日（日）

詳細URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/44488/

提携施設：

プラン適用時間は、各施設の通常営業時間と異なる場合があります。プラン内容の詳細は販売サイトをご確認ください。

【御殿場エリア】

１.日帰り温泉施設 木の花の湯

御殿場プレミアム・アウトレット敷地内にある「木の花の湯」は、圧巻の富士山ビューが魅力的な日帰り温泉施設。サウナや自家源泉の良質な湯に浸かりながら富士の表情を四季折々で堪能できる、贅沢なロケーションを誇ります湯上がりにご当地グルメを愉しむ木の花カフェ、ランチやディナーにも便利なオールタイムビュッフェ「ダイニング花衣」も完備。

住所：静岡県御殿場市深沢2839-1

本プラン適用時間：10:30～21:00

施設URL：https://www.gotemba-konohananoyu.jp/

木の花の湯２.レンブラントスタイル御殿場駒門

当館の湯は、健康や美容にも良いと注目されているバナジウムを多く含む富士山の伏流水を地下100mから富士山の伏流水を汲み上げて使用しています。 人生という旅の途中、富士山の恵みを心身で感じて、心ゆくまでごゆっくりとお寛ぎください。

住所：静岡県御殿場市神山1925-170

本プラン適用時間：6:00～25:00

施設URL：https://rembrandt-style.com/gotemba-komakado/

【三島エリア】

レンブラントスタイル御殿場駒門３.ゆうだい温泉

ゆうだい温泉は、富士山を望む開放的なロケーションが特長の日帰り温浴施設です。広々とした露天風呂や多彩な内湯、サウナを備え、四季折々の景色とともに温泉をお楽しみいただけます。館内には食事処や休憩スペースも充実しており、温泉と合わせてゆったりとした時間を過ごせるのも魅力のひとつです。

住所：静岡県三島市徳倉1195

本プラン適用時間：平日 10:00～24:00

施設URL：https://yugo.co.jp/

【箱根・湯河原エリア】

ゆうだい温泉４.箱根湯寮

箱根湯寮は、「古民家風の里山温泉」をイメージした日帰り温泉施設です。大浴場で見晴らしの良い露天風呂、本格的なロウリュウでリフレッシュ。湯上がりに囲炉裏の火を囲んで味わう本格炭火焼料理も格別です。箱根の自然に囲まれた立地で、どこか懐かしい日本の原風景に包まれながら、上質なひとときを。

住所：神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤4

本プラン適用時間：10:00～20:00

施設URL：https://www.hakoneyuryo.jp/

箱根湯寮５.箱根小涌園 ユネッサン

箱根小涌園ユネッサンは、水着で楽しめる温泉アミューズメントパークです。ワイン風呂や本格コーヒー風呂などのユニークな変わり風呂が特徴で、お子様に人気の流れるプール・ウォータースライダーもございます。また、箱根の温泉でゆっくり過ごしたい方には、本格日帰り温泉「元湯 森の湯」がおすすめ。また、家族やパートナーとご利用できる貸切風呂もございます。

箱根小涌園 ユネッサン

住所：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

本プラン適用時間：

・ユネッサン 平日10:00～18:00 土日祝 9:00～19:00

・元湯 森の湯 11:00～20:00

施設URL：https://www.yunessun.com/

元湯 森の湯６.The Ryokan Tokyo YUGAWARA/おふろcafe HITOMA

おふろcafe HITOMAでは、温泉地の滞在を楽しむ日帰り体験をご用意しております。ゆっくりと浸かる源泉かけ流しの温泉だけでなく、文豪の町で“書く“を気軽に楽しむインク作り体験、小田原漁港から届く海鮮を楽しむランチタイム、ガラスペンやお香などを取り揃えたショップなど、旅先・旅中の観光に丁度よくお使いいただけます。

住所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

本プラン適用時間：11:00～17:00

※2月21日（土）～2月23日（月・祝）および 3月20日（金・祝）～3月22日（日）を除く

施設URL：https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

【熱海エリア】

The Ryokan Tokyo YUGAWARA/おふろcafe HITOMA７.オーシャンスパFuua

熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua（フーア）」。

最大の魅力は、まるで海に浮かんでいるような感覚を味わえる、全長約25mの露天立ち湯です。他にもラウンジやテラス、ロウリュ、岩盤浴など、癒しの空間が充実し、海を眼前にゆっくりと寛ぐことができます。

相模灘を一望する絶景の中で日常を忘れ、心身ともにリフレッシュする贅沢なひとときをお過ごしください。

住所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

本プラン適用時間：大人のみ 10:00~22:00 最終受付時間17:00

施設URL：https://www.atamibayresort.com/fuua/

【伊豆エリア】

オーシャンスパFuua８.伊豆長岡温泉 弘法乃湯 長岡店

弘法乃湯 長岡店の温泉は、一切温泉を循環しない「温泉かけ流し」の他、秋田県玉川温泉の特別天然記念物である「北投石」と、世界的に有名なオーストリアのバドガシュタイン鉱石（当店直輸入）をふんだんに使用した温浴施設。又、お食事処のメニューも豊富に取り揃えております。今年の３月にはプライベートサウナもリニューアルオープンを予定しております。



住所：静岡県伊豆の国市長岡1110

本プラン適用入館時間：平日のみ朝6時～23時（最終入館22時）

施設URL：https://koubounoyu.jp/nagaoka/

伊豆長岡温泉 弘法乃湯 長岡店９.愛犬と楽しむ温泉旅館 伊豆修善寺 絆＋

修善寺温泉の歴史は、大同二年（八○七年）に弘法大師が開いたという修禅寺の歴史とともにございます。絆+の大浴場、露天風呂、内湯、足湯は、伊豆最古の湯を掛け流しでお楽しみいただけます。また、足湯・足洗い場も温泉を使用しており、わんちゃんにも修善寺の温泉を楽しんでいただけるように「愛犬専用足湯」を用意しております。200坪を超える天然芝の屋外ドッグランと約80畳の広さを誇る屋内ドッグランも利用可能です。絆＋では常に愛犬と一緒にお寛ぎいただけます。

住所：静岡県伊豆市修善寺3372-1

本プラン適用時間：13:00～18:00

施設URL：https://kizuna-shuzenji.com/

伊豆修善寺 絆＋

おすすめアクティビティ

三島スカイウォークにはつり橋からの絶景だけでなく、大自然の中で気持ちを動かして楽しめるアクティビティも取り揃えています。今回の「空と湯の“ととのい”プラン」では、アクティビティでたくさん動いた後に、温泉・スパで汗を流し、癒される旅のスケジュールもおすすめです。

ロングジップスライド

【「空と湯の“ととのい”プラン」のセットプランあり】

ロングジップスライド往復560mのロングジップスライドは眼下に広がる市街地の街並みや世界遺産である富士山、そしてつり橋に向かって、一気に滑り降りるアクティビティ。大空に羽ばたく鳥になった気分で風を感じよう。友人や家族など同時に滑ることもできます。

URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/athletic/#Long-ZIPSlide

フォレストアドベンチャー・三島スカイウォーク

大規模な開発をせず“森をそのまま活用”し、環境への負荷を最低限に抑えたフランス発祥の「自然共生型アウトドアパーク」。フォレストアドベンチャー・三島スカイウォークは、「アドベンチャー」「キャノピー」「キッズ」の3コースが楽しめ、小さなお子様から上級者まで体験できるアクティビティ盛りだくさんのアスレチック施設です。

URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/athletic/

ゴーゴーバギー

自然の地形を活かしたワイルドなコースをバギーで走り抜ければ冒険気分♪

どんな道もパワフルに進むバギーは迫力満点です！

URL：https://mishima-skywalk.jp/activities/gogo-buggy/

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084