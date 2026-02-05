LifeWear magazine Issue 14New Colors, New Silhouettes

株式会社ユニクロ

『LifeWear magazine』は、人々の生活をより豊かに快適にするユニクロの「LifeWear」のフィロソフィーを 伝えるフリーマガジンです。第14号となる2026年春夏号は、“New Colors, New Silhouettes”をテーマに 掲げ、今季らしいビビッドな色とシルエットに着目しました。スタイリングは発色のいいカラーを取り入れて明るく、鮮やかに。シルエットもメリハリをつけて今らしく。この春夏、ユニクロが提案するフレッシュなスタイルをさまざまな角度から伝える一冊です。

株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員 木下孝浩からのコメント

新しい服を初めて着る時、どうしてこんなに気分がいいのでしょうか。それが季節の変わり目で、綺麗なニットや新しいシルエットのパンツなら、なおさらです。この春、何を着てみようかなという方にちょうどいい特集ができました。そして、LifeWear magazineのランニングクラブをひっそりと 結成してみました。陽射しが気持ちよくなったら、新しいウエアで、ちょっと近所を走ってみましょうか。

『LifeWear magazine』Issue 14 2026年春夏号：主なコンテンツ

New Colors, New Silhouettes

今季の注目カラーとスタイリングが一目でわかるスタイリング集。旬な色とシルエットを4つの切り口から紹介。Mr.Slowboy氏のイラストによる、着こなし解説も収録しています。

Preppy in Paris

パリの学生たちが着こなすヨーロピアンのプレッピースタイル。クリーンなワークスタイルから定番のブレザーまで。雑誌『L’etiquette』編集長のマーク・ボウジェ氏のエッセイも必読。

T-Shirts for Everyone

欲しい1枚がきっと見つかる、この春夏のマストバイ12型を一挙に紹介したTシャツ大図鑑。

Hello, Adam

Interview with Adam Scott

ユニクロのグローバルブランドアンバサダーを務め、長きに渡り世界を横断しながら活躍し続けるプロゴルファー、アダム・スコット選手に東京の街でインタビュー。

Everyday Couture

Interview with Cecilie Bahnsen

コペンハーゲンを拠点に活動するデザイナー、セシリー・バンセンのスタジオを訪問。ユニクロの価値観に共感していると話す彼女。その服作りにかける思いをインタビューしました。

A Slice of Roman Life

この夏のムードを体現するローマを舞台にしたファッションストーリー。トマトのような鮮やかなレッドやバジルグリーンをキーカラーに、リネン中心とした心地よい着こなしを提案します。

■「Run Club」をテーマにした『LifeWear magazine』グッズを発売

銀座、TOKYO、新宿本店、原宿、UMEDA、SHINSAIBASHIをはじめとしたユニクロの11店舗に加え、代官山蔦屋書店にて『LifeWear magazine』のPOP-UP SHOPが2月6日（金）から期間限定*オープン。オリジナルロゴを施したポケッタブルパーカやストレッチショーツ、UVカットキャップなど、スポーティなアイテムが揃います。

*代官山 蔦屋書店は2月6日（金）から2月13日（金）まで開催予定

ユニクロ 店舗は終了時期未定

■ 『LifeWear magazine』 Issue 14 2026年春夏号概要

本誌概要 ： A4変形 全116ページ 世界26の国と地域、12言語にて配布

配布場所 ：全国のユニクロ店舗、代官山 蔦屋書店

*電子書籍「Amazon Kindle」「Reader Store」でも2月6日（金）より無料配信

Special Website ： https://www.uniqlo.com/lifewearmagazine/

Introduction movie： https://www.youtube.com/watch?v=KQEBnwOmLnk

オリジナルグッズ詳細 ： https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/lifewear-magazine/?pop-up-shop