最新動向×全国事例からタクシー会社の経営改革を“次のステージへ”「電脳交通 FUTURE SUMMIT 2026」オンライン開催(3/4・3/5)

株式会社電脳交通

タクシー業界のDXを推進する株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）は、タクシー事業者様を対象としたオンラインイベント 「電脳交通 FUTURE SUMMIT 2026」 を、2026年3月4日（水）・5日（木） の2日間にわたり開催いたします。

本サミットは、配車の効率化にとどまらず、集客（予約・アプリ／電話・顧客接点）から点呼、労務・請求管理などのバックオフィス領域まで、経営全般を一体で捉えてアップデートする 「タクシー会社の経営改革を“次のステージへ”」 をテーマに開催します。最新動向と全国の実例をもとに、各事業者様の「次の一手」を具体化するための実務的なヒントをお届けします。

申込フォーム・特設サイト :https://share-na2.hsforms.com/19j5uld6jQouwMI9X_qCNbg41c9fd?utm_source_dfs2026=prtimes_0205

タクシー業界は、人手不足や需要変動、運賃・コスト構造の変化などにより、経営と現場の両面で難易度が年々増しています。こうした環境下では、配車のみならず、集客・点呼・業務管理・バックオフィスまで、各領域でのDXが重要性を増しています。各領域の業務を見直し、現場に定着する運用と仕組みとして整えることが、持続的な事業運営の鍵となっています。

「電脳交通 FUTURE SUMMIT 2026」では、電脳交通の新サービス発表や全国の成功事例、最新動向を共有するだけでなく、“どう使い、どう定着させるか” まで踏み込んで、明日からの運用改善につながる学びを2日間で提供します。さらに、自動運転の最新動向や、徳島における自動運転タクシー実証で見えてきた示唆も踏まえ、タクシー会社が今から備えるべき論点（体制・運用・連携）を整理します。

こんなタクシー事業者様におすすめ

イベントで得られること

開催概要

- 業界の変化を踏まえ、経営と現場の両面で打ち手を整理したい- 配車だけでなく、集客・点呼・業務管理まで含めて、運用を仕組み化・定着させたい- 他社の成功／失敗のリアルをもとに、自社に合う次の一手を具体化したい- 人手不足の中で、現場負担を減らしつつ、品質と生産性を両立したい- 自動運転の動向を踏まえ、地方で今から備えるべき論点を押さえたい- タクシー業界における最新動向の整理- 全国の実例から学ぶ、運用定着の“つまずき”と“乗り越え方”- 現場負担を減らしながら、生産性・収益性を高めるための具体アプローチ- 自動運転時代に向け、地方事業者が検討すべき体制・運用・連携の論点整理- 電脳交通によるプロダクト／事業発表、業界内スペシャルゲストの基調講話、有識者対談、事業者同士の意見交換（予定）

■イベント名

電脳交通 FUTURE SUMMIT 2026

■日時

DAY1：2026年3月4日（水）13:00～18:00（予定）

DAY2：2026年3月5日（木）13:00～17:00（予定）

※途中入退場自由

■開催形式

オンライン

■参加対象

タクシー事業者様/タクシー関連団体様

※タクシー事業者様以外の方、または個人でのお申込みはお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■内容（予定）

対談／セッション／事例紹介／座談会／プロダクト・事業発表

（詳細は特設サイト上で随時公開予定）

■参加費

無料（事前申込制）

■参加方法

お申込みは下記の申込フォームよりお願いいたします。

なお、フォーム内に記載のURLから、最新情報を掲載している特設サイトもご確認いただけます。

申込フォーム・特設サイト :https://share-na2.hsforms.com/19j5uld6jQouwMI9X_qCNbg41c9fd?utm_source_dfs2026=prtimes_0205

■主催

株式会社電脳交通

■本イベントに関するお問い合わせ先

「電脳交通 FUTURE SUMMIT 2026」運営事務局

marketing@dennokotsu.jp

■プログラム詳細

DAY1 3月4日（水）13:00～18:00

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53640/table/162_1_51e1260493a5fdb0296152a38268ee7d.jpg?v=202602051151 ]

DAY2 3月5日（木）13:00～17:00

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53640/table/162_2_ae29957eb78250fbeb319c1d9bde52e0.jpg?v=202602051151 ]

■株式会社電脳交通の概要

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :代表取締役社長 近藤 洋祐

従業員 :220名 (2026年1月末時点)

資本金 :1億円（2025年4月末時点）

主要株主: 阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、JPインベストメント株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。