「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」午後の紅茶の売り上げの一部を活用し、食べチョクと共にキッズマルシェと植樹会を3月に開催

キリンホールディングス株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘 以下、キリンビバレッジ）は、紅茶飲料売上本数No.1ブランド※1「キリン 午後の紅茶」のCSV※2活動として、産直通販サイト「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（社長 秋元里奈 以下、ビビッドガーデン）と協働し、持続可能な一次産業支援につなげることを目的に、3月1日（日）に東京交通会館にてキッズマルシェ、3月21日（土）に長野県にある安曇野ファミリー農産でりんごの苗木の植樹会を開催します。

※1 インテージSRI＋ 紅茶ドリンク市場 2025年1月～2025年12月 累計販売本数

※2 Creating Shared Valueの略。お客様や社会と共有できる価値の創造

この活動は、おいしいのに訳あって捨てられてしまう予定であった果実のフードロス削減と、農家支援への貢献を目指し推進するCSV活動「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」の一環として、2025年12月2日（火）に発売された「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」の寄付金※3の一部を活用し、体験を通じて次世代を担う子どもたちに社会課題となっているフードロスやモッタイナイ果実※4が生まれる背景、農業の役割を学ぶ機会として企画したものです。

※3 商品の売り上げ1本につき1円

※4 おいしいのに廃棄されてしまう予定だった規格外果実

キッズマルシェは、食や農業、果実のフードロスについて学び、りんご生産者と共にマルシェの運営と販売を行う体験型イベントです。日常的に生産者と接する機会の少ない地域の子どもたちが“つくり手の仲間”としてマルシェに参加することで、食や農業を取り巻く社会課題への理解を深める内容です。植樹会はりんごの生産地域である長野県に暮らす小学生を対象とし、「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」にも使用されたふじりんごを生産する安曇野ファミリー農産にて、りんごの苗木の植樹を行います。子どもたちに果樹栽培の現場に触れてもらうことで、地元の産業や環境について考えるきっかけを提供します。

■開催概要

【キッズマルシェ】

１．開催日：2026年3月1日（日）

２．会場：東京交通会館（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）

３．参加対象：首都圏近郊在住の小学１年生～6年生

４．参加方法：「食べチョク」内の応募フォームよりお申し込みください

https://www.tabechoku.com/feature_articles/mottainai_apple_donatio(https://www.tabechoku.com/feature_articles/mottainai_apple_donation)n(https://www.tabechoku.com/feature_articles/mottainai_apple_donation)

※2026年2月25日（水）23:59締切

５．内容：

・モッタイナイ果実やフードロスについて学ぶミニレクチャー

・POP作成とマルシェでの販売体験

【植樹会】

１．開催日：2026年3月21日（土）

２．会場 ：安曇野ファミリー農産

（長野県安曇野市三郷小倉4407-2）

３．参加対象：長野県安曇野市内の小学１年生～6年生

４．内容：

・モッタイナイ果実やフードロスについて学ぶミニレクチャー

・りんごの苗木の植樹体験

※イメージ図

※本イベントは、事前応募制（抽選）です。当日現地での整理券の配布はございません。

※18歳未満の未成年の方は、保護者の同意の上ご応募ください。

※本イベントの周知及び広報活動を目的に、撮影した写真をSNS含む当社メディアや各種メディアで公開する場合がございます。お申込みいただいた時点でご了承いただいたものとさせていただきます。

※イベントへの参加権利は、当選されたご本人様（お子様）が来場された場合のみ有効です。

※各施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」は「果実のフードロス削減を通じてつながりを創造し、“社会に良い”を“私がうれしい”ことに広げ、人と未来を明るく豊かにする。」ことをビジョンに掲げています。商品を購入し飲んでくださるお客様とともに果実のフードロス削減および農家支援に取り組み、農家が直面する課題の解決とともに、人と未来を明るく豊かにする持続可能な社会の実現を目指します。

2026年の「午後の紅茶」は、“紅茶の幸せを広げるブランド”として、人と社会を健やかにする商品や健康・コミュニティ・環境への取り組みなどを通じて、お客様と社会に幸せを届けていきます。

「キリン 午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」 概要

●中味について

・すっきり優しい飲み口の紅茶と、フルーティーな香りと甘みが特徴の「ふじりんご」を

組み合わせ、こだわり素材のおいしさが楽しめるフルーツティーです。（果汁0.1％）

・「ふじりんご」を使用したこだわりのフルーツティーを楽しみながら、フードロス削減・

農家支援につながる特別な「午後の紅茶」です。

・売り上げ1本につき1円を日本の農家支援に活用いただきます。

●パッケージについて

・「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」のコンセプトが伝わり、フルーツティーのおいしさが伝わるシンプルなパッケージです。

●「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」について

近年、気候変動・後継者不足など、果実農家が抱える課題はますます増えています。キリンビールでは、2024年に「氷結(R)」のおいしさを支える果実農家の課題解決に貢献することを目指し、「キリン 氷結(R)mottainai（以下、氷結(R)mottainai）」シリーズを発売しました。おいしいのに廃棄されてしまう予定だった規格外果実「モッタイナイ果実」をチューハイにしてお届けすることで、果実のフードロス削減に取り組んでいます。また、商品の売り上げ1本につき1円を、日本の果実農家支援のために活用いただいています。今年4月には、取り組みをさらに広げるため、企業横断プロジェクト「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」を立ち上げました。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。