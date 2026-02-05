エスコングループ、資源循環型サービス「PASSTO」の導入施設を拡大～捨てない社会をかなえる街の循環ステーション～

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 貴俊）は、持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ推進の一環として、当社グループが全国で開発・運営する商業施設にて、株式会社ECOMMITが運営する資源循環サービス「PASSTO（パスト）」の導入を進めています。本サービスは、不要となった衣類や雑貨を回収し、最適な方法でリユース・リサイクルへと繋げることで資源の循環を促す仕組みです。

本リリースのポイント

サステナビリティ経営の推進

廃棄物削減と3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進を重要課題と位置づけ、環境負荷軽減に取り組んでいます。

シナジーの活用

親会社である中部電力株式会社と株式会社ECOMMITの業務提携に賛同し、グループ全体で資源循環型の地域づくりを推進しています。

設置施設の拡大

導入済の「tonarie四日市」「tonarieふじみ野」に加え、新たに「Oh!Me 大津テラス」（滋賀県大津市）へ設置しました。

背景

当社は「Ideal to Real（理想を具現化し、新しい未来を創造する）」という経営理念のもと、サステナビリティ経営を推進しています。廃棄物の排出量削減および適切な処理は重要な環境課題であり、事業を通じて3Rを推進することで、脱炭素社会および循環型社会の実現に貢献することを目指しています。この方針のもと、親会社の中部電力株式会社と株式会社ECOMMITによる業務提携に賛同し、グループシナジーを最大限に活かした資源循環型の地域づくりを自律的に推進しています。

導入の経緯

このたび、当社グループが保有する商業施設「Oh!Me大津テラス」（滋賀県大津市）に新たに「PASSTO」を導入しました。当社グループの商業施設では「tonarie四日市」（三重県四日市市）「tonarieふじみ野」（埼玉県ふじみ野市）に次いで3施設目となります。試行導入をした2施設の回収実績が非常に良好であったことから、今般の設置の拡大に至りました。

今後も設置施設を順次拡大し、身近な場所から環境貢献に参加できるサステナブルな暮らしを創造してまいります。

導入実績

「PASSTO」について

「PASSTO」は、“PASS TO”を短縮した造語で、「次の人に渡す・未来につなぐ」を意味しています。生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、不要品の回収から選別、再活躍させるリユース・リサイクルまでの一連の循環モデルを提供しています。衣類のリユース・リサイクル率は約98％を誇り、単純焼却と比較してCO2排出量の削減にも貢献。資源が循環する社会づくりを推進しています。

