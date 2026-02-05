【LAGOM】透明感あふれるサクラの香りを楽しむ、至福の洗顔タイム。ラゴムの洗顔アイテムに、限定の香りが登場。

株式会社アリエルトレーディング

韓国発スキンケアブランド LAGOM 〈ラゴム〉から、

水のようなジェルで素早く洗えるブランド人気 No.1 の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」と、生クリームのようなもっちり泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料「マイクロフォーム クレンザー」が

春の気配を感じさせるサクラの香りのバージョンで、2026年2月6日（金）より数量限定で登場します。

ジェルトゥウォーター クレンザー（SA）（朝用洗顔）220mL 2,310 円(税込)

ジェルがみるみる水に変化!

あふれる透明感のサクラが香る、 うるおい肌をスピーディに手に入れる朝洗顔料

夜のあいだ肌に浮き出た皮脂や不要な角質をしっかりと浮き上がらせてオフする、ぷるんとしたジェルタイプの朝用洗顔料です。透明感あふれるサクラの香りに包まれながら肌に伸ばすと、軽い感触とともに素早く水に変化し、すっきりとみずみずしく洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア( AQUALICIA(R))*」配合で、洗い上がりの肌もしっとり。夜も、軽いメイク落としとしてお使いいただけます。

POINT 1. 時短が叶う！シンプルステップ

乾いた肌に伸ばして洗い流すだけ。水洗顔のようなクイックな、泡立て不要の時短洗顔料。朝、クリーンな肌にしないままスキンケアやメイクアップをしてしまうと、肌トラブルのもとになってしまいます。〈ラゴム〉のジェルトゥウォーター クレンザーは、水洗顔だけでは落とせない皮脂汚れもきちんとオフしながら、洗い上がりはしっとり。ドライ、オイリー、センシティブ、幅広い肌タイプの方にお使いいただけます。

POINT 2. ぷるぷるジェルがしっとりウォータータイプに変化

最初から水の状態だと肌に伸ばしにくく液だれしてしまいます。ずっとジェルのままだと、肌に長く残り洗い流しに時間がかかります。それらの短所を克服したのが〈ラゴム〉のジェルトゥウォーター クレンザー。ジェルから水へのトランスフォームには理由があります。

POINT 3. 敏感な肌もみずみずしく洗う

水系のべース+天然由来の界面活性剤の採用で、敏感な肌もやさしく洗顔できます。さらに、肌の水分保持力に着目した 成分「アクアリシア(AQUALICIA(R))*」が健康な肌へと導き、肌を乾燥させるクレンジングの悪循環をストップします。

キー成分

◯アクアリシア(AQUALICIA(R))*: 肌のうるおい保持力をサポートします。

◯ムクロジ果実エキス:肌のコンディションを整えます。

◯サボンソウ葉エキス:肌のコンディションを整えます。

【使用方法】

さくらんぼ大を手に取り、乾いた状態の顔全体（目元・口元をのぞく）に伸ばし、軽くマッサージするようにストロークして汚れを浮かし、その後ぬるま湯でしっかりと洗い流します。

【全成分】

水、DPG、(カプリル酸/カプリン酸)PEGー6グリセリズ、グリセリン、カプリン酸ポリグリセリル-4、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、カプリル酸ポリグリセリル-6、1，2ーヘキサンジオール、カルボマー、尿素、トロメタミン、ヒドロキシアセトフェノン、エチルヘキシルグリセリン、EDTAー2Na、スベリヒユエキス、BG、ヒアルロン酸Na、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、(カプリル酸/カプリン酸)ヤシアルキル、香料、ジメチコン、水添レシチン、リン酸セチル、アスコルビルリン酸Na、エタノール、フェノキシエタノール

マイクロフォーム クレンザー（SA）（ 洗顔料・メイク落とし ）150mL 2,200 円(税込)

あふれる透明感のサクラが香るたっぷりのマイクロバブルで包み込むように洗うクレンジングフォーム

まるで生クリームのような、もっちりとしたきめの細かい泡で洗う至福のクレンジング。透明感あふれるサクラの香りに包まれながら、至福の洗顔タイムをお過ごしください。メイク汚れはもちろん毛穴汚れや老廃物までキレイに絡めとって洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分「 アクアリシア(AQUALICIA(R)*)」配合で 、洗い上がりの肌もしっとり。W洗顔は不要です。

POINT 1. 毛穴汚れも逃さないマイクロバブル

生クリームのようななめらかさと、クレイパウダーのような洗浄力を併せ持つふんわりとしたマイクロバブルが、毛穴汚れなど微細なノイズもしっかりオフします。

POINT 2. 敏感な肌を守りながら、汚れはしっかりオフ

天然由来の洗浄料を採用し、高い洗浄力と肌へのやさしさの両立にこだわりました。洗い上がりの肌もしっとり感が続き、肌の保護膜をキープします。

POINT 3. 洗うたび、すこやかな肌に

肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア(AQUALICIA(R))*」が健康な肌へと導き、肌を乾燥させるクレンジングの悪循環をストップします。

キー成分

◯アクアリシア(AQUALICIA(R))*: 肌のうるおい保持力をサポートします。

◯ムクロジ果実エキス:肌のコンディションを整えます。

◯サボンソウ葉エキス:肌のコンディションを整えます。

【使用方法】

手と顔を濡らしてからさくらんぼ大を取り、もっちりした泡ができるまで十分に泡立てた後、やさしくマッサージするように肌になじませます。Tゾーンや小鼻のキワなどは念入りに。その後ぬるま湯でしっかりと洗い流し、化粧水など普段のお手入れを行ってください。W洗顔は不要です。ポイントメイクは専用リムーバーでのオフをおすすめします。

【全成分】

水、ステアリン酸、グリセリン、ラウリン酸、PEGー32、水酸化K、ステアリン酸グリセリル、BG、ミリスチン酸、コカミドプロピルべタイン、ココイルグリシンK、ムクロジ果実エキス、サボンソウ葉エキス、加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン、ヒドロキシエチルウレア、塩化Na、クロルフェネシン、ステアリン酸PEGー100、エチルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、EDTAー2Na、ヤシ脂肪酸、尿素、香料、フェノキシエタノール

*加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン/共に保湿成分

【取り扱い店舗】

オンライン：Qoo10公式ストア、楽天公式ストア、amazon

オフライン：ロフト、プラザ、アットコスメストア、ショップイン、ハンズ

※店舗によって一部取り扱いのない製品がございます。

【LAGOM〈ラゴム〉公式SNS】

Facebook ：lagom.tokyo

Instagram ：@lagom_tokyo

X（Twitter）：@LAGOM_Tokyo



【会社概要】

会社名 ：株式会社アリエルトレーディング

本社 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8 3F

代表取締役：平野 恵介

資本金 ：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/