はたらく人に“美味しく続けられる栄養バランス食”を　設置型健康社食(R)「オフィスでやさい」から新ブランド「BALANCE ONE」誕生

株式会社KOMPEITO（本社：東京都、代表取締役CEO：渡邉 瞬）は、設置型健康社食(R)「OFFICE DE YASAI」の新ブランドとして、栄養バランスと美味しさの両立を追求した栄養バランス食ブランド「BALANCE ONE（バランスワン）」をローンチし、第一弾として肉まん、カレーまんの提供を開始しました。

「BALANCE ONE」は管理栄養士監修のもと、“おいしさもこだわりたい、忙しいあなたの栄養バランス食”をコンセプトに、はたらく人のコンディションづくりを食の面からサポートするブランドです。忙しい毎日の中でも自分の力を前向きに発揮できるよう、「美味しく続けられる健康の選択肢」を提案します。

■開発背景

近年はたらく世代の食生活が多様化するなか、健康や栄養バランスを意識した食事への関心が高まっています。弊社の調査(*1)によると、普段の食生活で「バランスの良い食事をとりたい」と思う方は全体の61.2%、「おいしさと健康を両立させたい」と考えている方が51%いることがわかりました。（表1）



また、上記回答のいずれかもしくは両方を選択した方のうち76%の方が「忙しい日の手軽さ」 を重視しているものの、こうしたニーズを同時に満たす選択肢は決して多くありません。（表2）

※集計対象：30-49歳のOFFICE DE YASAIユーザー

■栄養設計について

BALANCE ONEは、厚生労働省が定めた「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に基づき、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー比率（PFCバランス）を理想的なバランスで設計。

n-3系・n-6系必須脂肪酸、食物繊維、26種のビタミン・ミネラルも、バランスよく配合しました。

BALANCE ONE「ごろっと素材の肉まん」のPFCバランスと、理想的なPFCバランスを比較した図 ＊（図内）厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」にて推奨されるPFCバランス※BALANCE ONE「ごろっと素材の肉まん」1個あたりの数値（推定値）※「日本人の食事摂取基準（2025年版）」30~49歳男女のどちらか高い方の基準に基づいた、1日分の基準値の1/3量を100%に設定※摂取上限のある飽和脂肪酸、食塩相当量、並びに通常の食品からの摂取において欠乏症が生じないと考えられる、カリウム、リン、マグネシウムは100%以下を許容

■商品ラインナップ（第一弾）

1個で33種類の栄養素をバランスよく摂取できる「1個完結型」の中華まんです。

創業68年の歴史をもつ老舗中華惣菜メーカーとともに、栄養バランスと美味しさの両立を追求しました。

１. BALANCE ONE ごろっと素材の肉まん

具材感のある食べごたえと、濃厚な豚肉の旨みが特長の一品。

ワンハンドで手軽に食べられながら、満足感のある味わいを実現しました。

２. BALANCE ONE スパイス香るカレーまん

独自ブレンドのスパイスを効かせたキーマカレーを包み込み、肉の甘みとスパイスの香りが広がる飽きのこない美味しさです。

商品パッケージ

■「BALANCE ONE」 ブランド概要

ブランド名：BALANCE ONE（バランスワン）

コンセプト：「おいしさもこだわりたい、忙しいあなたの栄養バランス食」

展開チャネル：設置型健康社食(R)「OFFICE DE YASAI」ごはんプラン（冷凍）

ブランドサイト：https://balance-one.jp(https://balance-one.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=brand_release_202602)

■株式会社KOMPEITO 担当者コメント

「「BALANCE ONE」の開発で最も大切にしたのは、はたらく人が前向きに力を発揮できる食品とは何かという問いでした。

その実現に向けて、「手間なく」「美味しく」「バランスよく栄養が摂れる」という3つの要素にこだわって商品を開発しています。

美味しいから毎日食べたい。毎日食べるから、自然と栄養が摂れている。

そんな日常を支える存在を目指し、今後も商品開発を進めていきます。」

【*1 調査概要】

・調査対象：決済アプリ「YASAI PAY」に登録しているOFFICE DE YASAIユーザー

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2025年10月4日～17日

・有効回答数：n=1230

■ OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）について https://www.officedeyasai.jp/(https://www.officedeyasai.jp/)

OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）は、2014年からサービスを開始した“設置型健康社食(R)“サービスです。現在では全国で累計約20,000拠点以上に導入されています。

オフィスに冷蔵庫や冷凍庫を設置するだけで、健康と美味しさにこだわったサラダやフルーツ、お惣菜などが定期的に届けられる食の福利厚生サービスです。

オフィスにいながら手軽に健康的な食事ができるため、健康経営の一環として、また社員満足度向上、社内コミュニケーション活性化、採用強化の取り組みとして導入する企業が増えています。

■運営会社：株式会社KOMPEITO（コンペイトウ）https://kompeito.co.jp/(https://kompeito.co.jp/)

「世の中にシゲキをつくる」をミッションに、2012年9月に設立したベンチャー企業です。

農作物の販路を広げたいという想いから、2014年より働く人と企業の健康を促しオフィスの食事環境を整える食の福利厚生サービス“設置型健康社食(R)”「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」をスタート。

消費者と生産者を繋ぐ新たなチャネルを通じ、農産物の流通改革にチャレンジしています。

現在では、ベンチャーから大手企業、医療機関等、全国で累計約20,000拠点以上に導入いただいています。

所在地：東京都品川区西五反田2-28-5 第二オークラビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役CEO 渡邉瞬

事業内容：

・“設置型健康社食(R)”サービス「OFFICE DE YASAI」

・オフィスでのプロモーション・サンプリング「OFFICE DE MEDIA」

・ダイナミックプライシング機能搭載！サラダの自販機「SALAD STAND」

