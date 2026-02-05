3種別すべてで全国平均価格が前月比マイナス。一棟マンションは全国的に価格がマイナス傾向に。「収益物件 市場動向マンスリーレポート」2026年1月期

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社であり、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（以下、健美家）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営する健美家株式会社（代表取締役社長：成瀬 亮輔）は、2025年1月版の「収益物件 市場動向マンスリーレポート」を公開しました。

収益物件 市場動向マンスリーレポートでは、健美家に登録された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）のデータ（表面利回り、物件価格）を集計し、最新の市場傾向として公開しています。

詳細レポートのダウンロードは【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2026-02-05.pdf)】

■ トピックス

◼️ 区分マンション

- 3種別とも、12月期と比較して全国平均価格が下落、平均利回りは上昇した。- 区分マンション全国平均価格は前月比マイナスとなったが、前年比では引き続き上昇傾向。価格・利回りともに地域によるばらつきが多く、特に中国・四国の平均価格は前月比＋20.44%、前年同月比＋175.04%と大きく動いた。- 一棟アパート全国平均価格は前月比で微減となったが、前年比では上昇。地域別の価格は、前月比ではばらつきが多かったが、前年同月比では上昇した地域が多かった。- 一棟マンション全国的に、前月比、前年同月比ともに価格が減少した地域が多かった。大きく価格を落とした地域もあったものの、利回りは比較的小さな振れ幅にとどまった。

2026年1月期の区分マンション市場は、全国平均価格が2,577万円で、前月比で-8.32%の下落となりました。ただし、前年同月比では＋18.32%と、大きく上昇している形です。一方、全国平均利回りは6.75%で、前月比＋0.23ポイント、前年同月比でも＋0.08ポイントの上昇となりました。

地域別に価格を見ると、前月比では北海道が-30.54%と大きく下落。首都圏（-7.64%）、東海（-9.51%）、関西（-8.88%）も下落となりました。一方、中国・四国が＋20.44%と、先月に引き続き大きく上昇。先月大きく下落していた東北も＋11.40%の上昇で価格を戻しています。前年同月比では、中国・四国が＋175.04%と大幅な上昇となったほか、首都圏＋18.52%、九州・沖縄＋16.35%も大きく上昇。逆に、北海道が-11.12%、信州・北陸が-14.71%と大きく下落する結果となりました。

地域別の利回りを見ると、前月比では、北海道が＋1.70ポイント、東海が＋1.29ポイントと1ポイント以上の上昇となった一方で、九州・沖縄が-1.18ポイントと大きく下落しました。前年同月比でも、東海が＋1.71ポイント、中国・四国＋1.55ポイント、信州・北陸＋1.02ポイントと1ポイント以上の上昇を見せています。

◼️ 一棟アパート

2026年1月期の一棟アパート市場（全国平均）は、価格が9,076万円となり、前月比では-1.83%の微減となりましたが、前年同月比では＋18.08%と大きく上昇しています。一方、利回りは8.05％で、前月比＋0.15ポイント、前年比-0.28ポイントの緩やかな変化に留まりました。

地域別に見ると、平均価格はかなりばらつきのある結果となりました。

前月比では信州・北陸が-21.10%、九州・沖縄が-13.11%と大きく下落。北海道（-3.08%）、東北（-9.90%）、首都圏（-1.86%）も下落となりました。東海（＋0.25%）、関西（＋7.38%）、中国・四国（＋4.94%）は上昇しています。

前年同月比でみると上昇した地域が多く、東北（＋17.92%）、首都圏（＋22.27%）、中国・四国（＋32.51%）が大幅な上昇を見せました。信州・北陸（-3.05%）、九州・沖縄（-5.85%）のみが下落となっています。

利回りを見ると、前月比では微増という地域が多く、比較的大きく動いたのは、北海道（＋1.08ポイント）、中国・四国（＋1.30ポイント）でした。前年同月比では、東北が-1.37ポイント、中国・四国が＋1.50ポイントと大きく動いたほかは、小幅な増減に留まりました。

◼️ 一棟マンション

2026年1月期の一棟マンション市場は、全国の平均価格が20,100万円で、前月比では-2.20%の下落となりましたが、前年同月比では＋10.84%と上昇傾向は続いています。一方、全国平均利回りは7.45％で、前月比で＋0.10ポイント、前年同月比で-0.39ポイントとなりました。

地域別の平均価格を見ると、首都圏（前月比＋1.12%、前年同月比＋15.78%）を除いて、マイナスが目立つ結果となりました。

前月比では首都圏以外はすべてのエリアが下落。なかでも、信州・北陸（-31.94%）、東海（-13.63%）、中国・四国（-18.67%）は２桁台の下落となっています。

前年同月比でも、北海道（-23.28%）、東北（-12.10%）、信州・北陸（-15.62%）、中国・四国（-9.46%）、九州・沖縄（-10.92%）と、大きなマイナスの数字が並びました。

利回りについては、前月比では首都圏以外は上昇。東北（＋0.94ポイント）、信州・北陸（＋0.81ポイント）、九州・沖縄（＋0.45ポイント）、そのほかのエリアも微増となっています。前年同月比では地域によってばらつきが多く、東北（＋1.09ポイント）、信州・北陸（-1.23ポイント）が大きく動いたほかは、小さな増減となりました。

■ 健美家 広報室コメント

2026年1月期は全国平均価格が３種別共に、前月比を下回る結果となりましたが、前年同月比ではいずれも上昇傾向を保っています。全国平均利回りについては、いずれの種別もほぼ横ばいか小幅な動きに留まりました。

地方に目を向けると、区分マンションで価格の増減がばらつきを見せた一方で、一棟マンションでは首都圏を除いて価格が下がり、信州・北陸（前年比-31.94%）を筆頭に、2桁のマイナスとなった地域もありました。利回りについては、区分マンションの一部に1ポイントを超える増減が見られたものの、全体としては落ち着いた動きとなっています。

健美家では、登録された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）のデータ（表面利回り、物件価格）を集計し、「収益物件 市場動向レポート」として、年次、四半期、月次でとりまとめ、公開しています。本レポートを通じて市場の実態を継続的に発信することで、不動産投資家の皆様がデータに基づいた納得感のある投資判断を行えるよう支援していきたいと考えています。

■ 調査要綱

調査対象データ：

2026年1月1日～1月31日に健美家で登録された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）

調査項目 ：

投資利回り（表面利回り）、物件価格 の平均値を月次に集計

本件に関する詳細なレポートは、【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2026-02-05.pdf)】からダウンロードしていただくことができます。

※調査データを引用する際は「不動産投資と収益物件の情報サイト 健美家 （ けんびや ） 」と明記をお願いします。

※グラフは小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります

■ 健美家株式会社について

健美家株式会社は、収益物件の紹介、著名な不動産投資家によるコラム、不動産投資ニュース、セミナー情報等、「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい判断ができるプラットフォーム」を提供している不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営しています。

健美家 https://www.kenbiya.com/

LIFULL HOME'S 不動産投資 https://toushi.homes.co.jp/

【会社概要】

会社名：健美家株式会社

所在地：東京都千代田区麹町1-4-4

代表取締役社長：成瀬 亮輔

設立：2004年 4月

■ 株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。