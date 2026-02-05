K-POP界のコスメオタクがモデルに！ロムアンドが【ILLIT WONHEE】と共に新たな一歩をスタート

株式会社韓国高麗人蔘社

韓国で2016年に誕生し、トレンドを牽引し続ける人気コスメブランド

「rom&nd（ロムアンド）」は、ブランド創設以来初めてアイドルモデルを起用し、

5人組K-POPガールズグループ「ILLIT（アイリット）」のメンバー・ WONHEE（ウォンヒ)と共に、

新たな取り組みを2026年2月23日(月)よりスタートします。

今回のモデル起用は、単なるキャスティングにとどまらず、

「消費者、そしてコタク（＝コスメオタク）と共に作り上げるブランド」という、

ロムアンドがこれまで大切にしてきた価値観を体現する、象徴的な取り組みとなります。

愛用者からブランドの象徴へ！ロムアンド代表コスメオタク第1号

引用元：romand official instagram

ILLIT WONHEEは、普段からメイクアイテムを好むことで知られたコスメオタクであり、

特にロムアンド製品への愛情を継続的に示して

きたことが、今回の起用につながりました。

今回のコラボレーションは、

これまでロムアンドとの間で築いてきた

経緯を背景に実現したものです。

ILLIT WONHEEは以前、ソウル・聖水（ソンス）にあるロムアンドのフラッグシップストア 「PINK OFFICE（ピンクオフィス）」を訪れ、

自らカラーグロスの調色に参加したことがあり、

その製品はイベント性のあるファンディングを

通じて、ロムアンドのファンから大きな関心を

集めました。

また、同フラッグシップストアを通じて、直接調色に参加した限定カラーグロスを披露し、

当該商品は消費者の間で高い注目を集め、好意的な反応を獲得。

その反響を通じて、消費者からはロムアンドとILLIT WONHEEの正式なコラボレーションを

望む声が多数寄せられ、今回のモデル起用へと繋がっています。

関係者コメント

ロムアンド関係者は、次のようにコメントしています。

「今回のILLIT WONHEEさんとのコラボレーションは、ロムアンドが目指してきた消費者との

コミュニケーションを、さらに広げるきっかけになる」とし、

「『すべての好みを尊重する』というロムアンドのスローガンのもと、

今後も消費者により楽しく、新しいカラー体験を提案していく予定だ」とコメント。

さらに、「今回の協業を皮切りに、ロムアンドとILLIT WONHEEさんが共に作り上げていく

さまざまな取り組みにも、ぜひ多くの関心を寄せてほしい」と締めくくっています。

ILLIT WONHEE × ロムアンド 第一弾プロジェクト

ILLIT WONHEEとロムアンドがともに手掛ける第一弾商品は、ロムアンドのベストセラー

アイテム「グラスティングカラーグロス」

ラインの新作。

2026年2月5日のスパークルラインに続き、

2026年3月3日に「クリームヌードグロス」を

コンセプトにしたヌーディーカラー全2色が

新たに日本で発売されます。

近年、やわらかく落ち着いたヌードトーンが

トレンドとして注目される中、今回の新商品は、

日頃からヌーディーリップを好んで使用している

ILLIT WONHEE自身がセレクトしたカラーで

構成されており、その点でも特別な意味を持つ

商品となっています。

本商品に関する詳細情報は、近日公開予定です。

rom&nd（ロムアンド）について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を

中心に、2016 年にスタートしたコスメブランドです。

パーソナルカラーを重視した絶妙な色選びにこだわったコスメを

展開しています。日本では2019 年にティントリップ

「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、

ティントリップブームの先駆けとなりました。

以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、

コンスタントにヒット商品を生み出しています。

公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/

公式X https://x.com/romandyou

公式HP (KR) http://romand.co.kr/

iFamily SC Co. Ltd.について

2000年設立。商品+サービス+コンテンツを結合したウェディングサービスプラットフォーム基盤の標準化された商品品質提供および安定したサービスでウェディング産業化を導いてきました。

その後、2016年にウェディング事業により蓄積された

コンテンツと顧客経験を元に化粧品事業を開始し、

SNSを中心に消費者に大きな反響を呼び起こしました。

2021年IPO上場後、世界40カ国以上を輸出するグローバル

ブランド「rom&nd」を始めとするブランドを展開しています。