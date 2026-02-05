江戸川区・葛飾区・足立区に「LUUP」のポートを導入

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、江戸川区・葛飾区・足立区にマイクロモビリティシェア「LUUP（ループ）」のポートを導入し、2026年2月9日（月）よりご利用が可能になることをお知らせします。これにより、東京23区全ての区においてLUUPをご利用いただけるようになります。

背景

Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。現在、ポート数は16,000箇所以上、アプリダウンロード数は500万ダウンロードを突破し、国内最大級（※）のマイクロモビリティシェアのサービスに成長いたしました。

2020年5月にサービスを開始して以来、LUUPは都心部を起点に順次エリアを拡大し、自治体や地域の皆さまとともに安全な利活用を推進してまいりました。この度、新たに江戸川区・葛飾区・足立区の3区においてポートの設置および提供を開始することで、東京23区全ての区においてLUUPのサービスをご利用いただけるようになりました。

今回LUUPのご利用が可能になる東京東部エリア（江戸川区・葛飾区・足立区）は、閑静な住宅街や活気ある商店街が広がる一方で、南北方向の移動や駅から離れた地域へのアクセスにおいて、新たな移動手段への期待が高い地域です。今後も、都内における移動の選択肢を増やすとともに、警察や自治体などと連携した安全啓発や対策にもより一層注力してまいります。車両数やポート数の拡充を進め、全ての街の皆さまに安心してご利用いただけるサービスとして進化させてまいります。

※…Luup調べ。2024年7月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等による全国のポート数に関する公表情報、公開情報ならびに2025年7月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等のアプリダウンロード数に関する公表情報、公開情報と比較しております。

主要ポートのご紹介

主要なポートは以下の通りです。その他のポートについては、アプリのマップ画面から確認できます。

今後も順次数を増やし、利便性の向上に努めてまいります。

● 亀有駅前（葛飾区）

住所：東京都葛飾区亀有5-34

停車可能台数：58台

● セゾン皿沼（足立区）

住所：東京都足立区皿沼1-13-6

停車可能台数：10台

「LUUP」サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車、電動シートボードに乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり15円（税込）

※一部地域では料金が異なります

・提供開始日時：2026年2月9日（火）10時

・ポート数：38箇所

※随時増設予定

・電動キックボード、電動シートボードのご利用について

アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格がご利用条件となります。

・保険

LUUPに乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

LUUPポートの導入にご興味のある方へ

LUUPでは、ポートを導入いただけるオーナー様を募集しています。活用したいデッドスペースがある方や、空いている駐車場スペースがある方は是非ご検討ください。

詳細はこちら：https://lp.luup.sc/port-owner

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc/)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。