発売開始から3カ月で累計販売着数2万着を突破！全世代向け「みんなのスーツ」に待望の新バリエーションが登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、2025年11月に全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』の発売を開始し、品質と圧倒的なコストパフォーマンスの高さでご好評をいただいています。発売開始から3カ月で累計販売着数が2万着を突破し、この好調を受けメンズスタイルでは初となる柄物「千鳥格子」、レディーススタイルには新色「ベージュ」を追加し、2月5日（木）より「洋服の青山」全店、「スーツスクエア」全店および、公式オンラインストアで発売します。

特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/

『みんなのスーツ』は、すべての人が手に取りやすい価格帯、どのようなシーンでも気軽に着用でき、良質できちんと見えするスーツです。青山商事が長年培ったテーラードの知見を活かし、立体縫製を採用しながらも圧倒的なコストパフォーマンスを実現させました。

発売以来、すでにご利用いただいているお客さまだけでなく、新規のお客さまからも多くの支持をいただいています。その中で“コーディネートの幅を広げたい”や“季節に合った明るい色が欲しい”といった要望に合わせて、今回ラインアップを拡充。メンズスタイルからは、クラシックかつ洗練された印象を与える「千鳥格子」、レディーススタイルからは柔らかく軽やかな印象を与える「ベージュ」を追加しました。「すべての人に、似合うスーツを。」というコンセプトのもと、これからも時代とともに変化するお客様のニーズに寄り添い、誰もが自分らしく、安心して着用できる一着を提案していきます。

【商品概要】

商品 みんなのスーツ １.メンズスタイル ２.レディーススタイル（ジャケット/パンツ）

色柄 １.千鳥格子/ネイビー、グレー ２.無地/ベージュ

素材 １.ポリエステル100％ ２.ポリエステル93％、ポリウレタン7％

サイズ １.SS～3L、WideS～Wide3L（全11サイズ） ２.SS～3L（全6サイズ）

販売価格 １.税込12,980円 ２.ジャケット税込7,590円、パンツ税込5,390円

販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。