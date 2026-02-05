CLINKS株式会社、採用サイトにAIチャットボットを導入

CLINKS株式会社

AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、採用サイトにAIチャットボットを2026年1月29日(木)より実装しました。24時間365日いつでも利用可能なこのチャットボットにより、求職者は入社後の働き方、キャリア、福利厚生について気軽に質問でき、応募前の不安解消と透明性の高い情報提供が実現します。

◆採用サイト：https://recruit.clinks.jp/

■導入背景

採用活動において、求職者は入社後の勤務環境やキャリアパスなど様々な不安や疑問を抱えながらも、人事担当者への問い合わせに躊躇することが少なくありません。当社は、求職者が気軽に質問できる相談環境を整備し、応募前の疑問を解消することで、より透明性の高い採用活動を実現する必要があると考えました。

■実装内容

当社の採用サイトに実装するAIチャットボットにより、求職者は以下のような内容についていつでも気軽に質問することができます。

・入社後の働き方に関する質問

・キャリアパスについての質問

・福利厚生に関する質問

本チャットボットは、当社のAIサービス事業で培った技術力を活かしており、既に600社に導入されている「ナレフルチャット」などの実績に支えられた、質の高い自然言語対話機能を備えています。求職者の質問に対して、スムーズで自然な対話形式での回答を実現します。

■特徴・強み

本チャットボットは、以下の特徴を備えています。

【24時間365日対応】

業務時間に関わらず、いつでも質問することが可能です。仕事中や夜間など求職者の都合の良い時間に、気軽に相談できる環境を実現します。

【心理的ハードルの低さ】

人事担当者への直接問い合わせと異なり、チャットボットを通じた相談はより心理的ハードルが低く、小さな疑問や不安も気軽に質問できます。人事側も採用ニーズの把握につながります。

【即座の回答提供】

生成AIによる自然な対話形式により、瞬時に的確な回答が得られます。求職者の意思決定をスピーディーにサポートし、応募意欲の向上を促進します。

■期待される効果

本チャットボット導入により、以下の効果を期待しています。

・求職者の疑問解決による応募数の増加

・マッチング精度の向上による採用ミスマッチの低減

・人事担当者への定型的な問い合わせ対応の削減による業務効率化

・透明性の高い採用活動の実現

■今後の展開

今後、チャットボットへの質問データを分析し、それらのインサイトを応答精度の向上や採用情報の充実化に活かす予定です。求職者からのニーズが高い情報や頻出の疑問を把握することで、より実用的で満足度の高い採用情報提供の実現を目指します。

【会社概要】

■会社名：CLINKS株式会社

■代表者：代表取締役 河原浩介

■設立：2002年12月

■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F

■URL：https://www.clinks.jp

■主な事業内容：

1. ITアウトソーシング事業

2. システム開発事業

3. AIサービス事業

4. 教育訓練事業