生成AIの業務活用を体系的に解説「生成AI業務活用ガイド＆カオスマップ」を公開

Peaceful Morning株式会社

RPA・AIなど自動化ツールの活用をプロが伴走してサポートする「Robo Runner（ロボランナー）」、グループ累計700万名のDXエンジニア・コンサルタントが登録する「DX Boost」等、AI・RPA領域における包括的なDX推進支援サービスを展開するPeaceful Morning株式会社は、生成AIの業務活用を検討・推進する企業向けに、「生成AI業務活用ガイド＆カオスマップ」 を公開しました。

本資料は、生成AIの基礎知識や種類別の整理にとどまらず、部門別の具体的なユースケース、導入前に確認すべきポイント、社内定着に向けた体制づくりまでを体系的にまとめた実践ガイドです。

■ 背景

※AIカオスマップは網羅性や正確性を担保するものではございません資料をダウンロードする :https://rpahack.com/ebook/ai-chaos-map2026

生成AIは多くの企業で注目されている一方で、

・どの業務に活用できるのかわからない

・PoC止まりで実業務に展開できない

・情報漏洩やガバナンス面が不安

といった理由から、業務活用が進んでいないケースも少なくありません。

本ガイドでは、こうした課題を踏まえ、「業務で使える生成AI活用」を実現するための考え方と進め方を整理しています。

■ 本ホワイトペーパーでわかること

・生成AIの種類別カオスマップと活用領域

・総務・人事・営業など部門別の具体的ユースケース

・生成AI導入前に確認すべきフローチャート

・生成AIを業務に定着させるための導入ステップ

・リスクを踏まえたガイドライン・体制構築のポイント

■ こんな方におすすめ

・生成AIの業務活用をこれから検討したい企業様

・社内で生成AI推進を任されている担当者様

・生成AIを導入したが、活用が広がらないと感じている方

Peaceful Morningでは、生成AIの基礎研修から業務設計、外部人材の活用支援まで、企業のフェーズに合わせた支援を提供しています。生成AIを一過性のトレンドで終わらせず、業務成果につなげるための伴走支援を行っています。

■Peaceful Morning株式会社（クラウドワークスグループ）について

Peaceful Morningは、『Innovation Engine ～成長を加速させるエンジンをかける～』というミッションのもと、ローコード・DX・AIなど業務自動化テクノロジーを通じて、個人や企業・社会全体の成長を支援しています。2018年の創業からRPA・AI・DXに関する専門メディア「BUSINESS HACK（旧：RPA HACK）」、RPA/AI開発者育成サービス「Robo Runner」、国内最大級の約700万名（グループ累計）が登録するRPA・ローコードプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「DX Boost」等、自動化・デジタルトランスフォーメーション（DX）を前に進める事業を行っております。

https://peaceful-morning.com

当社は、UiPath Training Partner Award of the Yearを2年連続で受賞しております。

▼プレスリリースはこちら▼

https://robo-runner.com/uipath-japan-partner-awards-2023-training-associate-of-the-year/

※2022年9月27日付で、「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を運営する株式会社クラウドワークスの100％子会社となりました。