IDOM CaaS Technology、お笑いコンビ「令和ロマン」のくるまさんを、だれでもノレルのCMに起用。初のクルマサービス大型タイアップで、等身大の挑戦を描く新CMを放映開始

株式会社IDOM CaaS Technology

「乗りたい、を叶える。乗れない、をなくす。」をミッションに掲げる「ノレル」を運営する株式会社IDOM CaaS Technology（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 山畑 直樹、以下、ICT）は、お笑いコンビ「令和ロマン」のくるまさんを起用した新CMを制作し、"だれでもノレル「将来の不安」篇""だれでもノレル「社会の閉塞感」篇"それぞれを 2026年2月6日（金）から全国のTV CM及びTVerにて順次放映を開始します。

ICTが展開する「だれでもノレル」は、クルマに乗りたいという意思があっても与信や環境、過去の状況によって選択肢が限られてきた人に向けたサービスです。

従来の「審査に通るか、通らないか」という二択ではなく「どうすればクルマに乗れるか」を前提に設計された仕組みによって、多様な背景を持つ人のカーライフを支えてきました。

本CMでは、こうした「だれでもノレル」の価値を単なるサービス説明ではなく、不安を抱えながらも前に進もうとする姿を通じて伝えることを目指しました。

独立という新しい挑戦に踏み出したくるまさん自身の言葉と表情を通じて、将来への不安や迷いを抱えながらも、それでもクルマに乗り、生活を前に進めたいと考える全ドライバーの感情に正面から向き合います。

ICTは本CMを通じて、クルマを持つことが「特別な人の選択肢」ではなく、誰もが身近で現実的な選択肢であることを伝えていきます。

- CMコンセプト：「等身大」

本CMのコンセプトは 「等身大」 です。

不安や迷いを、前向きな言葉で塗り替えるのではなく、あえてその感情を抱えたままの姿を描く。

成功や結果ではなく、揺れ動く過程そのものに目を向けることを大切にしました。

くるまさん自身の言葉で語られる感情や間（ま）、立ち止まる時間や、迷いの表情も含めてそのまま映すことで、嘘のない世界観をつくり出し、見る人それぞれが自分自身の状況と重ね合わせられる映像を目指しています。

- 2つのCMストーリー

■ だれでもノレル「将来への不安」篇

将来への不安を抱えながら、それでも前に進もうとする。

独立直後のくるまさんが、仕事や生活について語る率直な迷いは、特別な誰かの話ではなく、日常の中にある感情そのものです。

本CMでは、あえて強いメッセージや答えを提示せず、不安を抱えたまま立ち止まる時間も含めて、その姿を丁寧に描いています。

将来に確信が持てなくても、すべてが決まっていなくてもいい。

それでも一歩ずつ進んでいくことはできる。そんな感覚を等身大で伝えるストーリーです。

■ だれでもノレル「社会の閉塞感」篇

社会に漂う、モヤモヤとした空気の中で、それでも挑戦し続けたい。

そんな閉塞感を抱えながらも、前に進もうとするくるまさんの心情を描き、視聴者が一歩先へ踏み出すきっかけをつくります。

本編では、立ち止まり迷うくるまさんの前に、スーツ姿のくるまさんが現れ、そのもやもやを突き破るように前進するシーンを描写。

「モヤモヤする自分」と「進むと決めた自分」。

二つの姿を対比させることで、閉塞感に飲み込まれるのではなく自分自身の選択によって一歩を踏み出す意思を象徴的に表現しています。

- CM概要

■タイトル

だれでもノレル「将来への不安」篇 15秒、30秒

だれでもノレル「社会の閉塞感」篇 15秒、30秒

■放映開始

2026年2月6日（金）

- だれでもノレルについて

「だれでもノレル」は、「乗りたい、を叶える。乗れない、をなくす。」 という思想のもと、クルマに乗りたいという気持ちがありながらも、与信や環境といった壁によって選択肢が限られてきた人に向けたサービスです。

従来のクルマ購入やリースでは、審査結果が「通過」か「否認」かという二者択一で示され、一度でも否認されると、その先の選択肢が断たれてしまうケースが少なくありませんでした。

だれでもノレルでは、そうした前提を見直し、独自の 「スコア」 による与信審査を採用しており、審査にお申込みいただいたすべての方に対して、必ず何らかのカーライフの選択肢を提示する 仕組みを構築しています。

だれでもノレルでは、スコア結果に応じて「新車プラン」「中古車プラン」「ノレルプログラム」の中から、その人の状況や段階に合った、現実的で無理のないプランを案内します。

これにより、これまで「マイカーを持つことが難しい」とされてきた方々にも、

年齢や職業、過去の与信状況に関わらず、今の自分に合ったカーライフの選択肢を提供することが可能になりました。

また、サービスへのお問い合わせから審査、契約、納車に至るまで、スマートフォン一台で完結できる 点も、だれでもノレルの特徴です。

店舗へ足を運ぶことなく、自宅にいながらマイカーを手に入れる体験を実現しています。

こうした取り組みの結果、2026年2月時点での累計提供台数は15,000台を突破。

その提供台数は現在も加速的に伸び続けています。

「審査に落ちる」ことを前提にするのではなく、どうすればクルマに乗れるかを一緒に考える。

だれでもノレルは、そんな発想から生まれ、多くの人のカーライフを支えているサービスです。

- 会社概要

株式会社IDOM CaaS Technology

所在地 ：東京都渋谷区神南一丁目19番4号

設立 ：2020年4月

代表者 ：代表取締役社長 山畑 直樹

事業内容 ：CaaS事業（カーリース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業）

会社HP ：https://idomcaastechnology.co.jp/