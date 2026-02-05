株式会社パレットグループ、楽器・楽譜の専門商社である株式会社ミツエスの事業承継のお知らせ

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：新井 貴雄）は、このたび、楽器・楽譜の総合卸事業を展開する株式会社ミツエス（本社：愛知県名古屋市中村区太閤5-9-9 ミツエスビル、代表取締役：佐藤 しげ子、資本金：1,000万円）を承継し、当社グループへの統合を図ることで、音楽領域における事業参入を推進いたします。

1. 本件の概要

パレットグループはアソビ（玩具・エンタメ・余暇・娯楽）業界の総合商社として、トレカ・ホビー・カプセルトイ・韓国トレンド・Z世代向け体験コンテンツ・駄菓子・縁日など複数の専門事業部及び子会社を擁し、個人事業主様から上場企業様まで様々な取引先様に対し多岐に渡る事業、サービスを展開してきております。当社は、自社で培ってきた卸業態効率化に向けたDX化を展開していくとともに、株式会社ミツエスが長年にわたり培ってきた楽器・楽譜の卸売事業および取扱チャネルを引き継ぎ、株式会社ミツエスが保有する楽器業界でのネットワークおよび販売・流通資源を活用し、楽器市場における新たな成長基盤を確立いたします。





2. 事業承継の背景・目的

株式会社ミツエスが持つ楽器・音楽関連領域を当社の事業ポートフォリオに加え、音楽関連領域の事業領域の拡大や楽器メーカー・楽器小売店チャネルを活用したにおけるクロスセル、新商品開発などグループ全体での戦略的優位性を創出いたします。

3. 代表コメント

（株式会社パレットグループ 代表取締役 新井 貴雄）

「このたび、株式会社ミツエス様が長きにわたり地域・業界で築いてこられた楽器・楽譜卸売りという文化の架け橋となる事業を当社が承継できることを、大変光栄に存じます。当社が全国で培ってきた商流・チャネル・デジタル基盤と、ミツエス様の事業を掛け合わせ、音楽・楽器業界に新しい価値を創出してまいります。」

（株式会社ミツエス 代表取締役 佐藤 しげ子）

「創業以来、楽器・楽譜卸売業として『楽器メーカー様、小売店様の満足』を第一に歩んでまいりました。このたび株式会社パレットグループの一員となることで、さらなるスタッフ・設備・チャネルの強化を図り、音楽・楽譜・楽器を通じて音楽文化の発展に貢献してまいります。」

5. 会社概要

株式会社パレットグループ

所在地：東京千代田区鍛冶町3-3-1 神田ノースフロント8F

設立：2017年12月14日

代表者：代表取締役 新井 貴雄

資本金：1億円（資本準備金を除く）

事業内容：アソビ（玩具・エンタメ・余暇・娯楽）領域に特化した総合商社事業（トレカ・ホビー商材卸、業務用機器の販売・レンタル、エンタメ業界に特化したモール施設の運営、業界特化BPaaSの提供ほか）

URL：https://(https://palettegroup.co.jp)palettegroup.co.jp(https://palettegroup.co.jp)

（承継対象会社）株式会社ミツエス

所在地：愛知県名古屋市中村区太閤5-9-9 ミツエスビル

設立：昭和28年（1953年）

代表者：代表取締役 佐藤 しげ子

資本金：1,000万円

事業内容：楽器・楽譜の総合卸売業

URL：http://www.mitsuesu.ne.jp/

6．事業承継でお困りの経営者様、M＆A仲介アドバイザー様へ

当社では積極的に事業承継を進めております。玩具、エンターテイメント、余暇、娯楽領域の企業様でしたら事業規模を問わず前向きに検討が可能でございます。お気軽にご相談くださいませ。

7. 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Arii 広報・IR室

E-mail：info@palettegroup.co.jp

TEL（代表）：03-4405-4584



※本リリースに記載されている計画・見通しは現時点で入手可能な情報に基づいており、今後変更される可能性があります。



