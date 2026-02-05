ベルーナグルメより春季限定の芋焼酎「春薩摩旬あがり」飲みくらべセットが登場！

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）が展開するグルメ専門通販「ベルーナグルメ」は、春ならではの芋焼酎「春薩摩旬あがり」の飲みくらべセットを春季限定で3月上旬より順次出荷します。

公式WEBサイト…https://belluna-gourmet.com/pg/sake.html

鹿児島県は、日本有数の芋焼酎の産地として、香り・コク・まろやかさのバランスに優れた味わいが特長です。今回ご紹介する「春薩摩旬あがり」は、鹿児島県産の良質なさつま芋を原料に仕込んだ芋焼酎の原酒を150日以上の期間、蔵で大切に貯蔵し、良質な状態に仕上げた焼酎です。

秋冬の焼酎が芋の香りや力強さを前面に出した味わいであるのに対し、「春薩摩旬あがり」は、コクがありながらもまろやかで、春ならではの穏やかな味わいが特長です。また、本商品は、製法面では単一仕込を採用し、一つひとつの仕込みの個性を丁寧に引き出しています。仕込みごとの香味を見極めながら熟成を進め、春を迎えてバランスの整った状態を「春薩摩旬あがり」としてお届けします。

今回は、3本組と5本組をご用意しました。初めてお試しいただく方から、飲みくらべを楽しみたい方や贈答用まで、用途に応じて幅広くお楽しみいただけます。鹿児島県の春を感じていただける、「春薩摩旬あがり」ならではの味わいを、ぜひこの機会にご堪能ください。

春薩摩旬あがりとは

鹿児島県産の良質なさつま芋を原料に仕込んだ芋焼酎の原酒を150日以上の期間、蔵で大切に貯蔵し、良質な状態に仕上げた焼酎です。ウイスキーのシングルモルトのように、コクがありながらもまろやかで、春ならではの穏やかな味わいが特長です。

商品概要

※3月上旬より順次出荷します。

春薩摩旬あがり芋焼酎飲みくらべ一升瓶５本組＜第２弾＞

■URL ：https://belluna-gourmet.com/products/detail.html?prod_id=NE472-G2346-0-0

■内容 ：春薩摩旬あがり芋焼酎の5本全てがセットになった商品。

飲みくらべを楽しめる充実の内容で、焼酎の魅力を贅沢にご堪能いただけます。

■内容量：1升（1,800ml） ×5本

■価格 ：16,280円

春薩摩旬あがり芋焼酎飲みくらべ一升瓶３本組

■URL ：https://belluna-gourmet.com/products/detail.html?prod_id=NE472-G2345-0-0

■内容 ：「春薩摩旬あがり ひなたやま」、「春薩摩旬あがり 黒伊佐錦」、「春薩摩旬あがり 七夕」の3種類が入ったセット商品。初めての方でもお気軽にお試しいただける内容となっています。

■内容量 ：1升（1,800ml） ×3本

■価格 ：9,889円

「春薩摩旬あがり」各種焼酎のご紹介

春薩摩旬あがり ひなたやま

熟成によって生まれた、深いコクとまろやかな口当たりが特長の焼酎です。

・酒蔵／日當山醸造

・麹菌／白麹

・蒸留方法／常圧

・アルコール分／25度

・飲み方／◎ロック ○パーシャルショット

春薩摩旬あがり 貴心樹

なめらかなのど越しと、奥行きのある芳醇な香りを楽しめる焼酎です。

・酒蔵／オガタマ酒造

・麹菌／黒麹

・蒸留方法／常圧

・アルコール分／25度

・飲み方／◎水割り ○お湯割り・ソーダ割り

春薩摩旬あがり 黒伊佐錦

立ちのぼる芳醇な香りと、口いっぱいに広がる濃厚な味わいが楽しめる焼酎です。

・酒蔵／大口酒造

・麹菌／黒麹

・蒸留方法／常圧

・アルコール分／25度

・飲み方／◎お湯割り ○水割り・ソーダ割り

春薩摩旬あがり 蔵の神

豊かな香りを持ちながら、穏やかで飲み飽きしない味わいの焼酎です。

・酒蔵／山元酒造

・麹菌／黒麹

・蒸留方法／常圧

・アルコール分／25度

・飲み方／◎お湯割り ○ロック・水割り

春薩摩旬あがり 七夕

しっかりとしたコクを持ちながら、まろやかで飲みやすい味わいに仕上げた焼酎です。

・酒蔵／田崎酒造

・麹菌／白麹

・蒸留方法／常圧

・アルコール分／25度

・飲み方／◎ロック ○水割り・ソーダ割り

お酒の通販「旨い酒が飲みたい」とは

１．利酒師が旨い日本酒だけを厳選

「旨い酒が飲みたい」でご紹介する日本酒は、全て利酒師監修によるものです。利酒師が各地から取り寄せた自慢の日本酒を種類豊富に取り揃えています。

２．お店ではなかなか手に入らない地酒・地焼酎が買える

地酒・地焼酎はお店では手に入りにくく、その土地でしかお目にかかれないものもありますが、「旨い酒が飲みたい」は直接蔵元に赴いているため、普段は出回らない隠れた名酒等もご紹介することができます。

３．常識をくつがえす価格と徹底した品質管理

スタッフが蔵元と交渉し、買い付けをしているため、通常の仕入れで発生する中間マージンがカットでき（※）、高品質のお酒をお得にお届けすることができます。味の確認はもちろん、製造工程なども確認し、蔵元での品質管理・保存状態なども厳しくチェックしています。

※一部中間業者を含む場合がございます。

■カタログ創刊：2005年

■カタログ発行：年4回（季刊）

■公式WEBサイト：https://belluna-gourmet.com/02/012101/cart/sake/index/

ベルーナ会社概要

ベルーナグループでは 、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、家族や友人に食べてもらいたくなる美味しくお手頃な商品を今後も提供し続けてまいります。

会社名 ：株式会社ベルーナ（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業/グルメ事業

ナース関連事業/呉服関連事業/アパレル・雑貨事業

その他の事業/データベース活用事業