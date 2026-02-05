【FC東京初の缶ビール発売決定！】『FC TOKYO PALE ALE』缶を東京都内のイオン・イオンリカー20店舗で発売！
FC東京初の缶ビール 『FC TOKYO PALE ALE』缶
FC東京とブルワリー『ISEKADO（伊勢角屋麦酒）』が共同開発したオリジナルクラフトビール『FC TOKYO PALE ALE』が缶ビールとなり、2026年2月6日(金)より、東京都内のイオン・イオンリカー20店舗にて先行販売が始まります。
2025シーズンからスタジアム限定で販売している『FC TOKYO PALE ALE』を、自宅での試合観戦や日常のリフレッシュシーンでも楽しんでいただけるよう、缶商品として発売します。
試合がない日でも、ぜひご自宅などでFC東京を感じる一杯となっております！
□『FC TOKYO PALE ALE』の特徴
・グラスに注いだ瞬間から、ホップの豊かな香りが立ち上がります。
・グレープフルーツやマンゴーを思わせるフルーティな香りに、口当たりのやわらかさとクリーンな苦味が調和し、心地よい余韻が広がります。
・アロマ・フレーバーにインパクトがありながらも軽快な飲み心地は、試合観戦時の高揚感や、仲間との時間をより豊かに彩ります。
・東京から発信されるエネルギーと情熱を詰め込んだ、FC東京だけの特別な一杯です。
□『FC TOKYO PALE ALE』缶について
商品名：FC TOKYO PALE ALE
スタイル：ペールエール
アルコール度数：5.5％
容量：350ml
参考小売価格：398円（税込437.80円）
販売開始：2026年2月6日(金）
※2026年4月1日(水)より東京都内の酒屋・小売店で販売予定
販売店舗
ヴィルマルシェ青山、イオン東雲店、イオンスタイル南砂、イオンスタイル有明ガーデン、イオンスタイル品川シーサイド、イオンスタイル碑文谷、イオンスタイル御嶽山駅前、イオンスタイル赤羽、イオンスタイル板橋、イオン練馬店、イオンスタイル板橋前野町、イオン西新井店、イオンスタイル竹の塚、イオン葛西店、イオンスタイル河辺、イオン東久留米店、イオンスタイル多摩平の森、イオンスタイルむさし村山、イオンスタイル日の出・ザ・ビッグ昭島
ISEKADO(伊勢角屋麦酒)
人生にエールを！
グラスに注いだ瞬間、豊かな香りがいっぱいに広がる。口に含んでみると、味わいがグラデーションのように変化していく。いつもそばにいて、日常に溶け込むビール。家族で新年を迎えたテーブル、何年も会っていなかった旧友との再会、大切な人が旅立つ前夜。あなたの“特別”を“もっと特別”に。そして苦しいときや、辛いときには前を向く勇気を。ISEKADOはこれからも、そんな一人ひとりの愛すべき人生に、エールをおくる存在でありたいと願います。
＜社名＞
有限会社二軒茶屋餅角屋本店
＜代表者氏名＞
鈴木成宗
＜本社所在地＞
三重県伊勢市神久六丁目8番25号
＜設立＞
平成6年（1994年）6月24日
＜事業内容＞
食料品製造販売（ビール類、生菓子、味噌、醤油）、飲食店経営 他
＜HP＞
https://www.biyagura.jp/