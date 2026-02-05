【FC東京初の缶ビール発売決定！】『FC TOKYO PALE ALE』缶を東京都内のイオン・イオンリカー20店舗で発売！

東京フットボールクラブ株式会社FC東京初の缶ビール 『FC TOKYO PALE ALE』缶

FC東京とブルワリー『ISEKADO（伊勢角屋麦酒）』が共同開発したオリジナルクラフトビール『FC TOKYO PALE ALE』が缶ビールとなり、2026年2月6日(金)より、東京都内のイオン・イオンリカー20店舗にて先行販売が始まります。

2025シーズンからスタジアム限定で販売している『FC TOKYO PALE ALE』を、自宅での試合観戦や日常のリフレッシュシーンでも楽しんでいただけるよう、缶商品として発売します。

試合がない日でも、ぜひご自宅などでFC東京を感じる一杯となっております！

□『FC TOKYO PALE ALE』の特徴

・グラスに注いだ瞬間から、ホップの豊かな香りが立ち上がります。

・グレープフルーツやマンゴーを思わせるフルーティな香りに、口当たりのやわらかさとクリーンな苦味が調和し、心地よい余韻が広がります。

・アロマ・フレーバーにインパクトがありながらも軽快な飲み心地は、試合観戦時の高揚感や、仲間との時間をより豊かに彩ります。

・東京から発信されるエネルギーと情熱を詰め込んだ、FC東京だけの特別な一杯です。

□『FC TOKYO PALE ALE』缶について

商品名：FC TOKYO PALE ALE

スタイル：ペールエール

アルコール度数：5.5％

容量：350ml

参考小売価格：398円（税込437.80円）

販売開始：2026年2月6日(金）

※2026年4月1日(水)より東京都内の酒屋・小売店で販売予定

販売店舗

ヴィルマルシェ青山、イオン東雲店、イオンスタイル南砂、イオンスタイル有明ガーデン、イオンスタイル品川シーサイド、イオンスタイル碑文谷、イオンスタイル御嶽山駅前、イオンスタイル赤羽、イオンスタイル板橋、イオン練馬店、イオンスタイル板橋前野町、イオン西新井店、イオンスタイル竹の塚、イオン葛西店、イオンスタイル河辺、イオン東久留米店、イオンスタイル多摩平の森、イオンスタイルむさし村山、イオンスタイル日の出・ザ・ビッグ昭島

ISEKADO(伊勢角屋麦酒)

人生にエールを！

グラスに注いだ瞬間、豊かな香りがいっぱいに広がる。口に含んでみると、味わいがグラデーションのように変化していく。いつもそばにいて、日常に溶け込むビール。家族で新年を迎えたテーブル、何年も会っていなかった旧友との再会、大切な人が旅立つ前夜。あなたの“特別”を“もっと特別”に。そして苦しいときや、辛いときには前を向く勇気を。ISEKADOはこれからも、そんな一人ひとりの愛すべき人生に、エールをおくる存在でありたいと願います。

＜社名＞

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

＜代表者氏名＞

鈴木成宗

＜本社所在地＞

三重県伊勢市神久六丁目8番25号

＜設立＞

平成6年（1994年）6月24日

＜事業内容＞

食料品製造販売（ビール類、生菓子、味噌、醤油）、飲食店経営 他

＜HP＞

https://www.biyagura.jp/