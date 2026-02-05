湯河原のおふろcafe HITOMAと三島スカイウォークを一緒にお得に楽しめる日帰りセットプランが販売開始！

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場 （埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する湯河原の日帰り温泉「おふろcafe HITOMA」は、2026年2月16日より三島スカイウォーク主催の「空と湯の “ととのい” プラン」内にてお得な日帰りセットプラン販売を開始します。

富士山や駿河湾を望む三島スカイウォークで絶景とアクティビティを満喫し、その後はおふろcafe HITOMAで温泉に浸かり、ゆったりと身体を休める。旅の定番といえる楽しみ方を、よりお得に実現するコラボレーションプランです。都内からお越しの方にとって、ちょうどよい場所に位置するおふろcafe HITOMA。三島スカイウォークの帰り道にふらっと立ち寄るのにおすすめです。

＜空と湯の “ととのい” プラン おふろcafe HITOMA＞

実施期間：2026年2月16日（月）～4月26日（日）

※2月21日（土）～23日（月）、3月20日（金）～22日（日）はプランの対象外期間となります

料金：

「三島スカイウォーク入場とおふろcafe HITOMA入場セット」

平日 大人2,080円、中高生1,530円、小学生730円、未就学580円

土日祝 大人2,380円、中高生1,830円、小学生1,030円、未就学880円

※通常より300円引き

「三島スカイウォーク入場とロングジップライドとおふろcafe HITOMA入場セット」

平日 大人3,880円、中高生3,330円、小学生2,530円

土日祝 大人4,180円、中高生3,630円、小学生2,830円

※通常より500円引き

チケット販売：

事前webチケット販売／2026年2月6日（金）から順次販売開始予定

三島スカイウォーク入場とおふろcafe HITOMA入場セット

https://bit.ly/46pB8cT

三島スカイウォーク入場とロングジップライドとおふろcafe HITOMA入場セット

https://bit.ly/3NVkbkm

窓口販売／三島スカイウォーク窓口にて販売（チケット利用可能期間2日間）

■三島スカイウォーク

全長400mの長さを誇る歩行者専用吊橋。吊橋の上からは、日本一高い富士山と日本一深い駿河湾の絶景を同時に楽しめます。吊橋を渡った先の森の中にはアクティビティが充実。特に人気なのは往復560ｍのロングジップスライド。眼下に広がる市街地の街並みや世界遺産である富士山、そして吊り橋に向かって、一気に滑り降り大空に羽ばたく鳥になった気分を味わえます。

https://mishima-skywalk.jp/

■湯河原温泉 おふろcafe HITOMA

万葉集にも詠まれるほど歴史が古く、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪に愛された湯河原温泉に位置する温泉旅館「The Ryokan Tokyo YUGAWARA」内の日帰り温泉です。インク作り体験・温泉カフェ・ショップなど、旅先の合間時間にちょうど良く楽しめるコンテンツをご用意しています。

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

