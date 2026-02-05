熱海銀座商店街に「大二郎の小籠包」、2月13日（金）オープン

株式会社 大二郎の小籠包

株式会社 大二郎の小籠包（静岡県熱海市銀座町6-2）は、2026年2月13日（金）、静岡県熱海市・熱海銀座商店街に「大二郎の小籠包」をオープンいたします。

ご注文を受けた小籠包をその場で蒸し上げ、出来たての状態で提供します。

2階の飲食スペースには、現代の浮世絵師・石川真澄氏による書き下ろし原画を用いた壁画や、陶器作家・白亜器氏による猫の置物を配し、食と工芸が調和する空間を演出しています。

大二郎の小籠包について

「大二郎の小籠包」店舗外装

大二郎の小籠包は、店主の白川大二郎が2017年に東中野で創業。皮・餡・スープすべてを研究し、唯一無二の小籠包を追求してきました。その味は店舗提供だけでなく、ホテルや中華料理店にも卸すほど高い評価を受けています。ラスベガスでの出店を目指し東中野店を閉店するも、情勢の変化により日本での再出店を決断。新たに、熱海銀座商店街にオープンします。素材選びから仕込み、包みまで丁寧に重ねた一粒をご注文ごとに蒸し上げ、出来たての香りと美味しさを店頭でお楽しみいただけます。

店内には、現代の浮世絵師・石川真澄氏による躍動感あふれる作品を配し、陶器作家・白亜器氏の猫の置物が空間を彩ります。さらに、貴重な屋久杉を使用した看板には、熱海楠細工職人によるロゴ彫刻を施し、食と工芸、日本の文化が調和する空間に仕上げています。

メニュー

焼き小籠包

＜食事＞

・小籠包

・焼き小籠包

・角煮のちまき

・プレミアム金目鯛ちまき

・もちもち点心

・五色しゅうまい

ドリンク各種

＜ドリンク＞

・鉄観音

・ジャスミン茶

・フルーツティー

・ハイボール

・本気のジントニック

店舗情報

熱海楠細工職人によるロゴ彫刻の看板

住所：静岡県熱海市銀座町6-2

営業時間：11:00～17:30（店内L.O. 17:00）

定休日：毎週火曜日

席数：全35席（立席9卓、座席8席）

提供方法：店内飲食、持ち帰り、EC販売

運営：株式会社 大二郎の小籠包

公式HP：https://daijiro-no-shoronpo.com/

EC販売：https://shoronpo.official.ec/